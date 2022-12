Ce qu’on emprunte, ce qu’on lit, ce qu’on aime à la Grande Bibliothèque

Le palmarès des livres les plus empruntés de l’année à la Grande Bibliothèque est un peu comme un égoportrait : anecdotique, cadré serré et révélant finalement peu de toute l’ampleur du paysage. Et toujours amusant. Regard sur ce polaroïd livresque, où des noms se répètent tout particulièrement cette année.

Que s’est-on arraché comme titres en 2022 à la bibliothèque de la rue Berri à Montréal ? Du connu. La part de livres d’auteurs québécois y demeure sensiblement la même que dans les palmarès des deux ans précédents, mais on y trouve moins de diversité des voix, car les mêmes noms y reviennent — Michel Jean, J.K. Rowling, Astérix. Ce palmarès 2022 garde une étrange familiarité avec celui de 2021.

En roman « pour les grands », Michel Jean tient la première avec son plus récent Tiohtiá : ke, et la troisième position avec Kukum, qui n’est descendu depuis 2021 que d’une marche au podium.

L’anomalie, d’Hervé Le Tellier, lui aussi présent en 2021, occupe ladeuxième place, et Femme forêt d’Anaïs Barbeau-Lavalette, la quatrième. Leur domaine, de Jo Nesbø, en 5e place, complète le haut de la liste. Dans le palmarès des vingt premiers romans, huit livres sont signés par des femmes et cinq sont des romans policiers.

Les romans les plus empruntés à la Grande Bibliothèque 1.Tiohtiá : ke, de Michel Jean 2. L’anomalie, d’Hervé Le Tellier 3. Kukum, de Michel Jean 4. Femme forêt, d’Anaïs Barbeau-Lavalette 5. Leur domaine, de Jo Nesbø

Dans ce classement, Là où je me terre, de Caroline Dawson ; Tout est ori, de Paul Serge Forest ; Les villes de papier, de Dominique Fortier ; et L’énigme de la chambre 622, de Joël Dicker, qui étaient là en 2021, persévèrent dans le top 20. Ken Follett reste aussi, mais avec un nouveau titre cette année, Pour rien au monde.

Côté essais et bédé

Avez-vous l’impression que toutes vos connaissances ont fait un voyage au Portugal cette année ? Dans le palmarès des essais et des documentaires, le guide Le routard. Portugal trône. Jung. Un voyage vers soi, de Frédéric Lenoir, suit en deuxième place. La retraite à 40 ans. Comment déjouer le système pour atteindre la liberté financière, de Jean-Sébastien Pilotte, vient ensuite.

C’est après qu’apparaissent les essais littéraires, avec L’habitude des ruines. Le sacre de lʹoubli et de la laideur au Québec, de Marie-Hélène Voyer et Un café avec Marie, du regretté Serge Bouchard.

Les documentaires les plus empruntés en 2022 à la Grande Bibliothèque 1. Le routard — Portugal 2. Jung, un voyage vers soi, de Frédéric Lenoir 3. La retraite à 40 ans, de Jean-Sébastien Pilotte 4. L’habitude des ruines, de Marie-Hélène Voyer 5. Un café avec Marie, de Serge Bouchard

En bande dessinée, Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid, a été la plus empruntée. Se retrouvent ensuite, dans le désordre, les oeuvres de Riad Sattouf, Michel Rabagliati et deux Astérix.

Le palmarès des livres numériques est, comme toujours, fort différent de celui des emprunts de livres papier. « Seulement cinq des livres numériques les plus empruntés en français figurent aussi dans les listes des livres papier », note la bibliothécaire Véronique Parenteau. Ce sont ceux de Michel Jean, Alain Farah, Serge Bouchard, Hillary Rodham Clinton et Louise Penny, et celui de Pierre-Yves McSween et de Paul-Antoine Jetté.

Le vaste fonds documentaire de la Grande Bibliothèque permet aux titres plus anciens de vivre longtemps. Les nouveautés ne les effacent pas. Le parent qui a été marqué par un titre le fait découvrir à son enfant.

« À l’opposé, des autrices comme Lisa Jewell et Camilla Läckberg — présentes ici respectivement à trois et deux reprises — ou encore Julia Quinn et Louise Tremblay-D’Essiambre sont absentes du palmarès papier », remarque encore Mme Parenteau. Les romans policiers et à suspense remportent 11 titres sur 20 de ce palmarès numérique.

Côté jeunesse

Dans les livres jeunesse, les bédéistes québécois n’atteignent pas le sommet du palmarès. Astérix remporte l’entièreté des cinq premières places. Jane, le renard & moi, d’Isabelle Arsenault et Fanny Britt, arrive à se glisser, mais seulement à la 11e position.

Dans les romans jeunesse, c’est un peu le même portrait : la mère d’Harry Potter, J. K. Rowling, occupe le top 3 ainsi que la cinquième place. Le petit prince, d’Antoine de Saint-Exupéry, casse ce monopole en s’emparant de la 4e place.

Il faut attendre la 9e place pour voir un auteur québécois dans cette liste pour jeunes lecteurs, et avec une surprise : Bryan Perro, avec le tome 1 de sa série Amos Daragon, sorti en… 2003. Pourquoi ? Claire-Hélène Lengellé, de la direction des communications de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, avance une hypothèse : « Probablement pour les mêmes raisons que les Tintin, Astérix ou J. K. Rowling demeurent populaires et durent dans le temps : le vaste fonds documentaire de la Grande Bibliothèque permet aux titres plus anciens de vivre longtemps. Les nouveautés ne les effacent pas. Le parent qui a été marqué par un titre le fait découvrir à son enfant. »

Les romans jeunesse les plus empruntés à la Grande Bibliothèque 1. L’Ickabog, de J. K. Rowling 2. Jack & la grande aventure du cochon de Noël, de J. K. Rowling 3. Harry Potter à l’école des sorciers, de J. K. Rowling 4. Le petit prince, d’Antoine de Saint-Exupéry 5. Harry Potter and the Chamber of Secrets, de J. K. Rowling

Élise Gravel est dans ce classement en 13e position (Olga et le machin qui pue) et Catherine Girard-Audet, en 16e. La Grande Bibliothèque a annoncé dans la journée de lundi que les albums jeunesse seraient ajoutés plus tard au palmarès liste, et que les livres québécois s’y trouvaient bien représentés.

En documentaires jeunesse, le jeu vidéo kidnappe l’attention. Les guides de Minecraft et de Pokémon sont parsemés partout dans le palmarès. Mon premier livre de recettes, de Ricardo, est en deuxième place. La biographie Jean-Michel Basquiat, de Maria Isabel Sánchez Vegara, en troisième position, et Nos héroïnes, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, à la cinquième place.