Regretter la maternité, le difficile aveu d’une maman aimante

« Si on m’offrait le choix d’avoir une deuxième vie, dans cette vie-là, il n’y aurait pas d’enfant », tranche Astrid Hurault de Ligny, maman d’un petit garçon de quatre ans et demi.

Shlack. Voilà. C’est dit. Assumé. Le regret d’être mère. Presque un mot en « R », quand on l’allie à la maternité, dans un monde où l’idée d’être maman est portée aux nues, drapée d’un voile rose bonbon. Maternité et regrets ? Deux notions quasi antinomiques, presque jugées contre nature.

C’est pourtant ce tabou qu’expose au grand jour la Québécoise d’origine française Astrid Hurault de Ligny dans le livre-témoignage Le regret maternel. Un aveu cru, mais lucide, étayant sa propre difficulté à embrasser la maternité et les facettes moins reluisantes d’un statut souvent idolâtré.

C’est un an après la naissance de son fils, un parcours cahoteux de douze mois ponctués d’un allaitement difficile, de l’hospitalisation de son bébé à trois mois, d’une dépression post-partum, de la perte de son emploi et de plusieurs mois de psychothérapie, qu’Astrid s’est résolue à s’avouer l’inavouable.

« Je ne peux pas vraiment mettre une date exacte sur le moment de ce constat. Mais après ma dépression post-partum, j’ai vu une publication Instagram sur le livre d’Orna Dornath, Le regret d’être mère. Ça m’a frappée. Puis, durant un moment tendu avec mon mari, c’est spontanément sorti de ma bouche : « Je regrette d’être devenue mère ! »

Un moment clé, dit-elle, presque une épiphanie survenue en pleine pandémie, qui lui a permis de mettre le doigt sur l’extrême ambivalence des sentiments qui la tenaillaient depuis la naissance de son fils, en 2018.

« J’adore mon fils plus que tout, mais je comprends que je déteste mon rôle. Le rôle de mère vient avec cette charge mentale, cette préoccupation constante. Savoir qu’un être est totalement dépendant de moi, ça reste un stress permanent. C’est un ressenti, un sentiment, ce n’est vraiment pas un choix », insiste l’autrice.

Même sa grossesse pleinement désirée ne pouvait la préparer à ce qu’elle a vécu. Du jour au lendemain, un sérieux « baby clash » s’incruste sous sa peau de nouvelle mère. « Je suis mère pour la vie, et je n’aime pas tout ce qui vient avec ce rôle. Être mère reste une corvée. Même avec une charge mentale moindre, je pense que j’aurais le même ressenti, le même sentiment », insiste-t-elle.

Des lacunes héritées de sa propre enfance, vécue dans une famille stricte, ont certainement joué dans sa difficulté d’être mère, confie Astrid. Mais son amertume vient aussi de la construction sociale qui entoure la maternité, sertie d’images d’Épinal, de félicité infinie et d’amour inconditionnel. « La société nous vend du rêve, alors que la réalité est autre pour beaucoup de mères. Je me suis sentie coupable de me sentir si mal », écrit-elle.

Perte d’autonomie, de liberté, de l’insouciance, deuil de la vie d’avant et surtout du moi d’avant : les regrets de l’autrice écorchent au passage l’inégalité parentale. « Si j’étais un homme regrettant d’être père, ça n’aurait intéressé personne. On n’attend pas cette abnégation des pères. Il y a un double standard dans la parentalité », déplore-t-elle.

De parturiente parfaite, avec yoga prénatal, aquaforme et musculation à la clé, Astrid se voit comme une mère différente, mais surtout comme une femme déçue. « Être mère semble une évidence. Ça ne l’est pas. Les enfants ne sont pas le problème, c’est beaucoup le coût social et personnel lié à la maternité dans un monde qui soutient peu les femmes. »

La parole libérée

La sortie du Regret maternel s’inscrit dans un mouvement de libération de la parole amorcé récemment par le livre de la jeune sociologie féministe israélienne Orna Donath, Le regret d’être mère, paru en janvier 2020. Un livre qui relaie le témoignage de dizaines de femmes, désabusées de leur rôle maternel, en dépit de l’amour certain qu’elles portent à leurs enfants.

Plusieurs livres, blogues et comptes Instagram ont exploré ces dernières années cet inavouable sentiment maternel, dont @bordel.de.meres, @çavamaman ou @monpostpartum, explique Astrid, qui en août 2020, a créé son propre compte Instagram sous le pseudo « Ambre », pour dire sa réalité. La Québécoise d’adoption trouve alors des oreilles attentives au Québec et en France.

Déjà, des réactions, pas toujours heureuses, fusent : « Tu aurais dû y penser avant », « Assume maintenant ! », « Garde ton ressenti pour toi », « Quelle brutalité envers votre enfant ». Mais, très vite, les commentaires solidaires émergent, et ses aveux trouvent écho chez de nombreuses femmes.

Une de ses publications Instagram sur le regret maternel, partagée par Fiona Schmidt, célèbre journaliste féministe française autrice de Lâchez-nous l’utérus, a ensuite propulsé Astrid sur la scène publique.

Elle enregistre en juin 2021 un épisode pour le populaire balado français Bliss Stories, consacrée à la maternité « sans filtre ». Les entrevues s’enchaînent, puis la maison d’édition Larousse l’invitera ensuite à publier ses pérégrinations parentales. Mais cette fois, c’est à visage découvert que se prononce Astrid. Un « coming out » qu’elle vit comme une forme d’apaisement, et qui fait gonfler son compte le_regret_maternel à 25 000 abonnés.

« Ça m’a libérée. J’ai l’impression d’aider plein de gens à mettre des mots sur leurs émotions. Ça a été thérapeutique aussi. En fait, je ne réalise pas trop non plus », dit-elle.

Et son fiston dans tout ça ? Que pensera-t-il en découvrant la déconvenue de sa propre mère face à cette relation qui les scelle à jamais ? « Je lui expliquerai qu’il y a une différence entre l’amour et le regret, et que regretter un rôle ne veut pas dire qu’on n’aime pas. Je fais tout ce qu’il faut pour son bonheur, et ce sentiment personnel ne regarde que moi », insiste Astrid.

Fera-t-elle un jour la paix avec ce rôle ? « Je vais mieux, j’assume, je vis avec, je le subis moins. Mais le regret reste présent, et j’ignore si ça va s’estomper. En fait, je ne pense pas dire un jour : “C’est génial d’être mère !” C’est ma personnalité, c’est propre à moi. »

Verbaliser, partager, déculpabiliser, lâcher prise, dit-elle, c’est déjà peut-être le début d’un remède pour mères amères.

Le regret maternel : quand le rôle de mère est trop dur à porter Astrid Hurault de Ligny, éditions Larousse, Paris, 2022, 304 pages.