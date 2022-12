Le prix Pierre-Vadeboncoeur à Jean-François Nadeau

L’historien, journaliste et chroniqueur au Devoir Jean-François Nadeau a reçu mercredi le prix Pierre-Vadeboncoeur pour son recueil d’essais Sale temps (Lux éditeur, 2022). Décerné par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), ce prix récompense « l’essai s’étant le plus démarqué durant l’année ». Il est accompagné d’une bourse de 5000 $.

Mélikah Abdelmoumen, écrivaine et rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises, a également été récompensée, pour son essai Baldwin, Styron et moi (Mémoire d’encrier, 2022).

L’ex-présidente de la CSN, Claudette Carbonneau, présidait le jury. Elle a souligné les « accents pamphlétaires bien sentis et magnifiquement écrits » de Sale temps.

Réflexion sur le temps

« [Jean-François] Nadeau s’efforce d’éveiller les consciences sur des enjeux bien de notre temps, a-t-elle ajouté. L’auteur se livre à une réflexion sur le temps, sur notre rapport à celui-ci, sur son rôle comme instrument de pouvoir sur le monde ordinaire. Il invite à revoir un contrat social profondément aliénant, injuste et inégalitaire fondé sur la productivité, le consumérisme et ses nombreuses servitudes. »

Le prix Pierre-Vadeboncoeur représente, selon M. Nadeau, « l’un des très rares prix privés pour les essais au Québec ».

Il s’est dit « très touché », d’autant que la récompense porte le nom de Pierre Vadeboncoeur, « un grand essayiste » qu’il a connu personnellement.

Deux ouvrages très différents

Sale temps rassemble, entre autres, des chroniques publiées dans Le Devoir, ainsi que d’autres textes, avec comme fil conducteur l’emprise du capitalisme sur notre rapport au temps. « Au début du livre, j’évoque le réveille-matin, qui est devenu quelque chose qui nous apparaît si normal, mais qui est une invention toute récente, ou encore les punch clocks des usines », raconte l’auteur.

M. Nadeau explore donc différents sujets très variés, à travers plusieurs courts textes qui posent un regard critique sur notre société, où « on a jamais connu autant d’inégalités », dit-il.

L’essai Baldwin, Styron et moi, de Mélikah Abdelmoumen, explore quant à lui l’amitié entre l’écrivain afro-américain James Baldwin et William Styron, petit-fils d’un propriétaire d’esclaves.

« Le jury a trouvé dans cette oeuvre une expérience intime du monde, qui invite à un dialogue nécessaire ancré dans un réel confrontant, qui appelle son lecteur et sa lectrice à l’engagement, tout cela reposant sur une rigueur intellectuelle réjouissante qui se déploie dans une structure fort originale », a déclaré Mme Carbonneau.

Parmi les lauréats qui ont reçu le prix Pierre-Vadeboncoeur depuis 12 ans, Aurélie Lanctôt et Normand Baillargeon collaborent toujours au Devoir, et Josée Boileau a été éditorialiste, directrice de l’information et rédactrice en chef du journal de 2009 à 2016.