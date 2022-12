«Roman fleuve»: la croisière s’amuse

C’est une aventure qui tient de l’épopée. Rien de moins. À l’été 2018, trois amis dans la vingtaine, tous Franciliens, ont entrepris de descendre la Seine, de Paris jusqu’à la Manche, en pagayant à bord d’un « canoë » d’occasion. Une tringle à rideaux en tant que mât, un rideau de douche comme voile et une chaussette sale en guise de pavillon.

C’est Philibert Humm qui consigne après coup, dans Roman fleuve, le « récit époustouflant de [leurs] folles tribulations ».

Mais avant d’aller plus loin, peut-être est-il souhaitable de procéder à un avertissement : ce livre — de même que l’article qui en rend compte — peut contenir des traces d’ironie. Et pour plus de sûreté, il faudrait avancer aussi la définition qu’en donne un dictionnaire : « Raillerie consistant à ne pas donner aux mots leur valeur réelle ou complète, ou à faire entendre le contraire de ce qu’on dit ».

Avec ses amis Samuel Adrian et François Waquet (qui voyage, insiste l’auteur, « aussi mal que le maroilles »), respectivement maître écopier et major de l’expédition, le capitaine Humm prend le large. Celui qui préfère l’« emboissonnement » au fouet pour souder sa troupe et faire avancer leur coque de noix, demeure en tout temps lucide : « La pratique du canotage présente un inconvénient majeur : il est nécessaire de ramer pour avancer. »

Après des préparatifs plus que sommaires, dans leur bateau qu’ils baptiseront Bateau — un Coleman 13 qui n’est pas vraiment conçu pour transporter trois personnes —, les trois amis filent sur les eaux sales mais tranquilles de la Seine.

Ce sont 360 kilomètres qui séparent nos aventuriers de leur destination. Le grand-père de l’auteur prétend que si la Seine zigzague après Paris, c’est parce qu’elle est saoule après avoir traversé la capitale. Le danger les guette : péniches, bateaux-mouches, écluses, déchets de toutes sortes. « Disons-le tout net, s’il n’est pas formellement interdit de descendre la Seine à la rame sur un canot à voile, cela n’est pas très autorisé non plus. »

Leur aventure les mènera aux confins du « monde civilisé » : Mantes-la-Jolie, Poses, Rouen, Honfleur. « La France est un sacré bien beau pays. Je crois que je serais envieux des Français si je ne l’étais pas moi-même. »

Écrivain et journaliste français pince-sans-rire né en 1991, Philibert Humm a commis quelques récits de voyage avant Roman fleuve, qui lui a récemment valu le prix Interallié 2022. À la manière d’un Stephen Leacock ou d’un Jerome K. Jerome (auteur en 1889 de Trois Hommes dans un bateau, roman comique qui racontait une descente de la Tamise), l’humour et l’exagération ne lui sont pas étrangers.

Dans La Micheline. Tournée des bars de France, Philibert Humm et Pierre Adrian avaient répertorié 91 établissements « sélectionnés selon des critères rigoureusement subjectifs, à la faveur de déplacements aléatoires ». En 2018, les deux amis proposaient également un Tour de la France par deux enfants d’aujourd’hui.

Roman fleuve est une oeuvre drôle, irrévérencieuse, aussi parfois joyeusement digressive. Huit jours imprégnés d’un solide esprit gaulois auquel se mélangent les saillies pincées d’un Phileas Fogg.

Roman fleuve ★★★ 1/2 Philibert Humm, Éditions des