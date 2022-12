«Après la pluie», Chiara Mezzalama

« Je voudrais être libre et je ne le suis pas », pensent Ettore et Elena, les deux demies d’un couple en train d’éclater. D’un chapitre à l’autre, au coeur d’une crise à la fois conjugale et climatique, leur point de vue nous est présenté en alternance. Dehors, des averses torrentielles s’abattent sur Rome, les forçant à fuir vers le chalet familial — lui avec les enfants, elle seule, mais plus pour très longtemps. « Toujours à naviguer d’un sentiment de culpabilité à l’autre », pris d’aphasie momentanée, Ettore retrouve graduellement le plaisir d’appartenir aux siens, tandis qu’Elena, qui s’était oubliée au profit des autres, renoue avec le désir, le sien et celui qu’un cueilleur de truffes pose sur elle. Finaliste au prix Strega, ce troisième roman de Chiara Mezzalama, son premier traduit en français, jouit d’un succès populaire et critique. Ancré dans l’air du temps, Après la pluie nous met en présence des contradictions du monde que nous avons érigé. Du choc des générations à la permaculture, l’écrivaine italienne examine le champ des possibles pour ses personnages. On aime son écriture sensuelle ; on apprécie moins les passages plus moralisateurs et appuyés.

Après la pluie ★★★ 1/2 Chiara Mezzalama, traduit de l’italien par Léa Drouet, Mercure de France, Paris, 2022, 233 pages