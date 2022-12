Le soir tombe, mais Séraphine n’a peur de rien, car son papa ouvre Le livre bleu. Son préféré. Celui avec lequel elle prend la clé des champs ou le chemin de la ville, selon les humeurs et les envies. Ensemble, ils quittent la chambre tout aussi bleue et se laissent porter par les éléments, guidés par les questions que suscite l’aventure. À mi-parcours, la maman prend le relais de cette épopée réjouissante. Duo derrière La rumeur de Venise, Germano Zullo et Albertine unissent ici une fois de plus leur talent dans ce qui relève de l’ode à la lecture. L’évasion et la délicatesse du lien parent-enfant sont perceptibles dans le texte empreint de poésie, une suite de dialogues qui ouvrent sur des horizons nouveaux et insoupçonnés. Les tableaux aux couleurs contrastées d’Albertine se déploient sur les doubles plages, étendant la portée de ce voyage aussi intrigant que réconfortant. Les personnages qui semblent portés par le courant, aériens et extensibles, sont mis en scène dans des espaces tantôt surréalistes, tantôt bucoliques, reflets de cette traversée aux mille possibles.

Le livre bleu ★★★★ Germano Zullo et Albertine, La joie de lire, Genève, 2022, 102 pages. 5 ans et plus.