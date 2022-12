Tandis que Salman Rushdie, l’auteur des Enfants de minuit et de Joseph Anton, se remet encore de la violente attaque au couteau à laquelle il a survécu le 12 août dernier, voilà l’occasion de faire plus ample connaissance. Langages de vérité. Essais 2003-2020 rassemble deux décennies de réflexions spirituelles et sensibles sur la littérature, l’art, la politique, à travers séances de cours, conférences, préfaces et articles parus dans des revues ou des quotidiens (Charlie Hebdo, The New York Times). Alors que les précédents recueils d’essais de l’écrivain américano-britannique d’origine indienne (Patries imaginaires et Franchissez la ligne) ont fait date, voici une quarantaine de textes, toujours revus, qui forment la chronique de ses engagements intellectuels et littéraires des vingt dernières années. À part quelques pointes autobiographiques, l’écrivain, toujours debout malgré la fatwa qui pèse sur lui depuis 33 ans, s’intéresse tout particulièrement à l’art du récit, un besoin selon lui essentiel de l’être humain.







Langages de vérité: Essais 2003-2020 ★★★★ Salman Rushdie, traduit par Gérard Meudal, Actes Sud, Arles, 2022, 400 pages