«Savoir-faire», Eugénie Emond

Soucieuse de créer des liens entre les générations, adepte de la transmission souhaitant « dénicher, dans le monde d’avant, des clés pour l’après », la journaliste Eugénie Emond est allée à la rencontre d’une vingtaine d’aînés dont le savoir-faire est menacé d’extinction. Dans ce très beau livre, fruit d’une collaboration entre Beside Média et les Éditions Cardinal, les apaisantes photographies de Catherine Bernier et d’Alma Kismic côtoient les rigolotes illustrations de Mathieu Labrecque. De la ville à la campagne, du Québec aux Maritimes en passant par l’Ontario, on apprend à corder du bois avec Claude, à concocter une soupe avec Thanh-Thuy, originaire de Saigon, et un bouillon avec Cécile, qui appartient à la nation anichinabée. On fabrique aussi une courtepointe avec Louise et on constitue un environnement propice aux pollinisateurs avec Annette et André. Les portraits traduisent la passion des hommes et des femmes, la richesse de leurs expertises, mais ils abordent également, mine de rien, depuis le jardin ou la cuisine, le champ ou le verger, notre rapport individuel et collectif à l’obsolescence des êtres et des choses, des connaissances et des pratiques.

Savoir faire: Histoires, outils et sagesse de nos grands-parents ★★★★ Eugénie Emond, Beside et Cardinal, Montréal, 2022, 280 pages