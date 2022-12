«Le Québec vu d’en haut», Mario Faubert

Après avoir fait partie de l’équipe de Yann-Arthus Bertrand, l’auteur du célèbre ouvrage La Terre vue du ciel, l’aviateur-photographe Mario Faubert propose Le Québec vu d’en haut, le splendide résultat d’un quart de siècle à sillonner notre ciel. Tout désigné pour les touristes qui souhaitent ramener chez eux des preuves de la magnificence des paysages québécois, le livre suscitera aussi certainement l’éblouissement de celles et ceux qui habitent ce territoire grandiose et néanmoins menacé. Imprimées sur du papier glacé, le plus souvent en format pleine page, les 150 photos prises par avion ou par drone représentent toutes les régions du Québec selon une logique thématique : les forêts, les cours d’eau, les villages, les villes, les saisons… On s’émerveille devant les multiples manifestations de l’activité humaine — le chapitre sur les pratiques récréatives est d’ailleurs fort attendrissant —, mais ce sont les terres vierges et à perte de vue, pour ainsi dire plus grandes que nature, qui provoquent les plus vives émotions ; on trouve là de véritables tableaux qui touchent au spirituel.

Le Québec vu d’en haut ★★★ 1/2 Mario Faubert, Éditions Sylvain Harvey, Montréal, 2022, 256 pages