Commandant de la marine française, l’écrivain, aviateur et cinéaste Patrice Franceschi nous entraîne au bout du monde. À l’invitation d’un ancien membre d’équipage sur La Boudeuse, goélette à trois mâts qu’il commandait, il s’embarque à la fin de l’été 2018 comme simple observateur dans une mission d’exercices au Groenland. Avec son équipage modeste de 11 marins, stationné dans les brumes de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Fulmar — ancien chalutier converti en patrouilleur de la marine — est le plus petit navire de guerre français. Un bateau « mafflu, épais, trapu », qui roule beaucoup. Déniaisé, écrit-il, par « quarante ans d’aventure, de guerres et de révolutions », Franceschi n’avait pourtant jamais vu l’Arctique. Nourri par la mer, par le navire et son équipage, confronté à la solitude, tourneboulé par les éléments incontrôlables, il livre dans Patrouille au Grand Nord le journal de bord enrichi de cette expédition de trois semaines. Une plongée à la rencontre de deux mondes rares que tout éloigne.

Patrouille au Grand Nord ★★★ Patrice Franceschi, Grasset, Paris, 2022, 240 pages