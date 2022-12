On connaît bien la madeleine de Proust, « qui tenait la cuisine pour un art », les adjectifs rabelaisien, pantagruélique et gargantuesque dérivés de l’oeuvre de Rabelais, « fabuleuse encyclopédie du boire et du manger », et Zola, auteur du Ventre de Paris à propos duquel Jean-Baptiste Baronian demande s’il aurait pu écrire ce roman « s’il n’avait pas été attiré, voire obnubilé, par les multiples plaisirs de la table ? ». Sans oublier Le festin de Babette, de Karen Blixen, qui pourrait être une « allégorie transfigurée de la Cène ». Ou encore, la gourmande et sensuelle Colette, chez qui « on dénombre plus de deux mille références, si on compte également celles contenues dans ses articles et son abondante correspondance », à la gastronomie et à l’oenophilie. Délicieusement illustré par la dessinatrice de presse Gabrielle Lavoir, ce Dictionnaire des écrivains gastronomes mitonné avec amour, humour et esprit par l’auteur du Dictionnaire de Rimbaud (Laffont, 2014) se savoure de la première à la dernière page.

Dictionnaire des écrivains gastronomes ★★★★ Jean-Baptiste Baronian, illustré par Gabrielle Lavoir, Flammarion, Paris, 438 pages