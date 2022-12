Vengeance en direct

Le premier roman traduit en français de Piergiorgo Pulixi, L’île des âmes (Gallmeister, 2021), avait révélé une écriture envoûtante, puissamment lyrique et rocailleuse, à l’image même du territoire où elle prenait racine : la Sardaigne. Ce deuxième opus dans la langue de Molière, qui s’amorce près de Cagliari, mais qui s’étirera cette fois jusqu’à Milan, vient encore souligner le souffle et la puissance d’évocation de Pulixi.

Ici, dans L’illusion du mal, on retrouvera les deux mêmes improbables inspectrices qui ont fait le succès de la première enquête : Mara Rais et Eva Croce, tout aussi « opposées » et complémentaires — Rais est une carte de mode qui jure comme un charretier et Croce, une cryptopunk cultivée jusqu’au bout des ongles. Les deux enquêteuses sont d’une efficacité redoutable malgré tout ce qui les différencie.

Mais à cet imprévisible duo vient se greffer un nouveau personnage tout aussi « original et coloré » : le criminologue Vito Strega, dépêché depuis Milan par l’Unité d’analyse du crime violent (UACV). Tous trois font face à un criminel insidieux, une sorte de vengeur qui a réussi à convaincre le pays tout entier, aidé par des médias sensationnalistes, de l’appuyer dans sa quête et que l’on a surnommé le Dentiste… on vous laisse deviner pourquoi.

Jugement sans appel

L’affaire prend vite des proportions inattendues. C’est que le vengeur dénonce la corruption et l’inefficacité de la justice italienne : difficile d’être contre. Il enlève des coupables libérés par la cour et il va même jusqu’à faire voter le public sur le sort de ces criminels après avoir présenté leur cas sur les réseaux sociaux. Il s’attaque d’abord à un pédophile qui a systématiquement détruit ses petites victimes… mais qui s’en est tiré à cause des délais prescrits. Le jugement du public est sans appel et l’homme est sacrifié, en direct sur vidéo, sans que la police puisse trouver sa signature électronique nulle part. Lorsqu’un juge corrompu à la tête d’un réseau qui s’est enrichi en profitant de pots-de-vin de diverses sources est enlevé à son tour… Strega est envoyé à Cagliari.

L’intrigue est serrée, pleine de rebondissements inattendus et s’appuie sur une lecture politique et sociale du système judiciaire italien gravement mis à mal par ce qui équivaut à notre « arrêt Jordan » ; Pulixi n’est pas tendre, et ses personnages non plus. Mais tout repose d’abord sur la profonde humanité de ces trois enquêteurs exceptionnels que sont Rais, Croce et Strega. Tous, ils dégagent une authenticité si intense que l’on en vient rapidement à souhaiter les retrouver au plus vite dans une nouvelle affaire.

Rajoutez à cela un cadre exceptionnel s’appuyant sur une écriture bien rendue par la traduction ; un peu moins chtonienne, moins râpeuse que dans la première enquête, la langue de Piergiorgio Pulixi est tout aussi efficace et évocatrice. Attention toutefois : tout cela risque de provoquer des goûts de voyage du côté de la Sardaigne…

L’illusion du mal ★★★ 1/2 Piergiorgio Pulixi, traduit de l’italien par Anatole Pons-Reumaux, Gallmeister, Paris, 2022, 600 pages