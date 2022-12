«Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses», Laure Adler et Camille Viéville

Laure Adler et Camille Viéville signent la suite de leur livre à succès Les femmes artistes sont dangereuses (2016). « Ce nouvel ouvrage s’inscrit dans ce désir de tirer encore et encore de l’oubli des artistes méconnues et de mettre en lumière les oeuvres des jeunes générations qui brouillent nos habitudes, nous étonnent par la force de leur radicalisme et leur engagement », annonce la première, en soulignant la popularité croissante des femmes artistes dans les musées et l’espace public. Reprenant la formule de la collection, où figurent Les femmes qui lisent sont dangereuses (2006) et Les femmes qui écrivent vivent dangereusement (2007), les autrices tiennent leurs promesses. De la peintre suédoise Hilma af Klint (1862-1944) à la peintre coréenne Wook-kyung Choi (1940-1985), en passant par le collectif Guerrilla Girls, fondé à New York en 1985, et Kubra Khademi, artiste polyvalente afghane née en 1989, elles célèbrent à leur juste valeur le parcours et l’oeuvre d’une cinquantaine de femmes d’hier à aujourd’hui.

Les femmes artistes sont de plus en plus dangereuses ★★★ 1/2 Laure Adler et Camille Viéville, Flammarion, Paris, 2022, 124 pages