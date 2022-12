«Serge Gainsbourg & Jane Birkin. L’album de famille intime», Andrew Birkin

« Alors que je suis saisie par la beauté de ce livre, je ressens également la mélancolie des jours passés, des images et des mots qui ont fait se dresser devant moi ma chère Kate, mon cher Serge… Merci, dear Andrew, d’avoir su les saisir ainsi. Je referme ce livre avec une sensation de perte », commente Jane Birkin dans la préface de l’album photo de son frère. Remontant jusqu’à leurs arrière-grands-parents, Andrew Birkin raconte sa relation privilégiée avec son illustre soeur, sa propre carrière — il a notamment été l’un des assistants-réalisateurs de Kubrick sur le plateau de 2001, l’odyssée de l’espace — et, bien sûr, les années Gainsbourg. Défilent en noir et blanc, parfois en couleur, le visage grave de Kate enfant, la frimousse de la petite Charlotte et, surtout, Jane, sous tous ses angles, dans toute sa splendeur, aux côtés de l’homme à la tête de chou, cabotin et souriant comme jamais. Croqué sur le vif ou mis en scène, chaque portrait distille la joie de vivre et la nostalgie.

Serge Gainsbourg & Jane Birkin: L’album de famille intime ★★★ 1/2 Andrew Birkin, traduit de l’anglais par Céline Da Viken Le Gall, Albin Michel, Paris, 2022, 224 pages