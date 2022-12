« La beauté de ce livre vous donnera envie de rencontrer bientôt les arbres pour de vrai, un grand merci accroché au coeur », affirme, avec raison, Vincent Karche, forestier et ténor, en préface d’Arboreta. Un fascinant voyage au coeur des géants, lequel s’ajoute à la splendide collection qui comprend Flora (2019), Fauna (2020) et Océana (2021). Et de mieux protéger ces géants qui tiennent lieu de poumons pour la planète, oserait-on ajouter… S’il se révèle moins coloré que les précédents livres et sa page couverture ornée d’une magnifique canopée aux couleurs de l’automne, cet ouvrage collectif n’en demeure pas moins tout aussi fascinant et instructif. Tandis qu’on approfondit ses connaissances sur les arbres, leurs feuilles, leurs fruits, leurs racines, ainsi que sur les oiseaux, animaux et autres espèces qui en dépendent, on se gorge de la beauté des nombreuses photos et illustrations, lesquelles font apparaître les différentes essences — plus de 90 ! — tantôt majestueuses, tantôt mythiques.

Arboreta: Un fascinant voyage au coeur des géants ★★★★ Collectif, traduit de l’anglais par Sylvie Deraimet et Valentine Palfrey, Multimondes, Montréal, 2022, 320 pages