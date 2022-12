«La vie retrouvée d’un collège royal», Stéphane Bern

Avec son enthousiasme contagieux et sa remarquable érudition, Stéphane Bern, animateur de Secrets d’histoire et de Visites privées, n’a pas son pareil pour transmettre aux téléspectateurs sa passion pour les édifices patrimoniaux. En 2012, épris du collègue royal de Thiron-Gardais, dans le Perche, il décide de joindre le geste à la parole en restaurant ce monument érigé il y a neuf siècles. Dans ce livre richement illustré, Bern raconte l’histoire du collège et de sa restauration. Certes, le ton est parfois aride, didactique, mais l’auteur a eu la bonne idée d’ajouter plusieurs anecdotes dans les marges. Pour agrémenter le tout, il propose aussi des itinéraires, des portraits d’illustres Percherons, dont Marcel Proust, et des recettes du terroir. « Plus que l’expérience enrichissante (mais ruineuse) de la restauration d’un monument historique, ce livre est davantage le prétexte pour partager avec vous une folle aventure, celle qui ne se produit qu’une fois dans son existence », conclut l’auteur.

La vie retrouvée d’un collège royal ★★★ 1/2 Stéphane Bern, Albin Michel, Paris, 2022, 240 pages