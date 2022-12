Notre sélection jeunesse du mois de décembre

Une traversée épique

Blaireau partage la « maison en grès rouge de Mme Lula » avec Putois. Dans son bureau aménagé au grenier, il vaque à un travail de recherche sur les roches et les minéraux, identifiant chacun de ses spécimens avant de les classer par ordre alphabétique. Mais sur son « Mur des Roches et Minéraux », rien n’honore la lettre A, car son cousin Pékan lui a volé sa précieuse agate. Les deux comparses partent alors à l’aventure afin de retrouver ce trésor. Une traversée épique qui change quelques perspectives puisqu’au-delà de l’objet convoité, il y a la découverte de zones inexplorées. Dans L’oeuf au trésor — deuxième titre à paraître dans cette série animalière —, Amy Timberlake renforce l’épopée amicale entamée dans le premier titre. Chaque personnage s’ouvre tranquillement à l’autre dans des dialogues simples et centrés sur le moment présent. L’autrice s’amuse avec la langue, offrant ici et là quelques jeux de mots sans doute faciles, mais tout de même percutants. Le tout est enrichi des illustrations de Jon Klassen, qui joue d’anthropomorphisme avec candeur et expressivité. 6 ans et plus.

Marie Fradette

★★★1/2Texte d’Amy Timberlake, illustré par Jona Klassen, Albin Michel Jeunesse, Paris, 2022, 180 pages

Libre lecture

Le tournesol, la diva, la déménageuse, la contorsionniste, la distraite, le gourmand, la spécialiste, l’absente, telles sont quelques-unes des poses de lecture rapaillées par Timothée de Fombelle dans 101 façons de lire tout le temps. À l’instar de Daniel Pennac, qui avec Comme un roman a encensé la liberté de lecture en promulguant les dix droits du lecteur, l’auteur de Vango personnalise à son tour le rapport à la lecture. Il admet et encourage avec humour et fantaisie les poses les plus conventionnelles — et rares dit-il —, comme la classique assis sur une chaise, ou plus audacieuses, comme cet inventeur affublé d’un porte-livre lui permettant de vaquer à son brossage de dents tout en lisant. Grâce à ce carnet rempli de poses hétéroclites, Fombelle démocratise l’acte de lire, l’offre à hauteur d’enfants et de passionnés qui ne s’encombrent d’aucune convenance quand vient le temps de plonger dans un livre. L’illustration festive et humoristique de Benjamin Chaud regorge de détails qui enrichissent et prolongent le texte de l’auteur. Une lecture qui laisse place à tous les possibles. 8 ans et plus.

Marie Fradette

★★★★Texte de Timothée de Fombelle, illlustré par Benjamin Chaud, Gallimard Jeunesse, Paris, 2022, 128 pages

Laïka en orbite

En 1957, au coeur de la Guerre froide et de la course à l’espace, la Russie a lancé le satellite Spoutnik 2. À bord se trouve Laïka, une chienne, premier être vivant à parcourir l’orbite de la Terre. L’album Pour Laïka, de Kai Cheng Thom, s’inspire de ce grand moment de l’Histoire, imaginant la vie de cette héroïne et « certaines des raisons qui auraient pu la pousser à vouloir aller dans l’espace, comme son désir d’apprendre le nom des étoiles et de retrouver sa famille. » Le récit, presque simpliste, laisse un peu sur notre faim. Cependant, la finale tragique, troublante pour un jeune lectorat, ouvre une porte pour discuter du traitement réservé aux animaux utilisés pour des expériences scientifiques. Les illustrations de Kai Yun Ching, alliant de façon épatante crayon de bois et aquarelle, ravissent par leurs couleurs abondantes. Enfin, la traduction de Kama La Mackerel mérite d’être saluée, adoptant une langue inclusive qui est soulignée dans un court texte introductif. 3 ans et plus.

Yannick Marcoux

★★★Texte de Kai Cheng Thom, illustré par Kai Yun Ching, Dent-de-lion, Montréal, 2022, 40 pages

Un médecin pionnier

À partir de 1910, le chemin de fer transcontinental sillonne le Canada d’ouest en est, permettant notamment la colonisation du territoire de l’Abitibi. Dans ce monde où tout était à faire, certaines figures se sont démarquées, sur lesquelles se penche la série Amos vous raconte, de Véronique Larouche-Filion. Le cinquième volume de la série souligne cette fois l’apport du Docteur Bigué. C’est à travers les mots d’Amos Deseskers, étoile montante de l’équipe de hockey d’Amos, retenu au lit par un virus, que se dévoilent quelques faits d’armes du Docteur Bigué. On se remémore ainsi son combat contre la grippe espagnole, son apport à l’ouverture des hôpitaux d’Amos et cette médaille honorifique qu’il a reçue des mains du roi George VI. L’aspect didactique de cette plongée dans l’histoire est allégé par de nombreux commentaires ludiques, auxquels s’ajoutent les illustrations de Catherine Dubé et Geneviève Bigué, qui concrétisent l’originalité de la facture visuelle. 7 ans et plus.

Yannick Marcoux

★★★Texte de Véronique Larouche-Filion, illustré par Catherine Dubé et Geneviève Bigué, Éd. du Raccourci, Amos, 2022, 32 pages