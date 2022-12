Ces touche-à-tout qui ont fait le livre québécois

Les écrits restent, dit-on, ainsi que les livres. Un certain nombre d’entre eux du moins marquent leur époque, passent l’épreuve du temps. Mais les gens qui les font, les livres, qui les mettent dans les mains des lecteurs, ces éditeurs, typographes, traducteurs, illustrateurs, imprimeurs, relieurs, distributeurs, libraires ou bibliothécaires, souvent pâlissent dans l’oubli comme l’encre avec le temps. Dans le Dictionnaire historique des gens du livre au Québec, Josée Vincent, Marie-Pier Luneau et leur équipe ramènent à la mémoire plusieurs d’entre eux.

« Quand on regarde la trajectoire type, on voit que les gens du livre au Québec font plein de choses en même temps », remarque Marie-Pier Luneau, directrice du Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec. Et ce portrait-robot de l’homme-orchestre qui fait aussi des livres se retrouve tant au début de la Nouvelle-France qu’en 2019, année où ce Dictionnaire, qui ne recense pas les vivants, cesse sa collection.

« Ces gens du livre, ce sont des touche-à-tout, et ils sont en contact avec plein de monde différent », ajoute Mme Luneau. Au point que, avec sa collègue Josée Vincent, aussi chercheuse et professeure à l’Université de Sherbrooke, elles parlent « d’un système-livre » québécois, plutôt que de l’éternelle chaîne du livre. « C’est comme une toile, avec des flèches qui partent en tous les sens, qui relient différentes personnes entre elles qui toutes assurent la vie du livre. »

Et ce Dictionnaire historique, mentionnent les deux complices, s’est fait aussi un peu de la même tentaculaire manière, avec l’aide essentielle d’une équipe d’assistants, d’étudiantes, de chercheuses et de collaborateurs. Un groupe nécessaire pour produire cet ouvrage-somme.

La famille du livre

L’image de la chaîne du livre qu’on utilise aujourd’hui « est très utile pour décrire la production d’un livre, quand on part de l’auteur, en passant par l’éditeur et le libraire, pour aboutir au lecteur, précise Mme Vincent. Mais cette image ne parle pas de toute la vie du livre. La vie du livre se fait dans un mouvement beaucoup plus circulaire. » Comme s’il fallait tout un village pour élever un livre, en quelque sorte, toute une communauté.

Photo: Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke, Fonds Fides

Dans une « forme de concentration verticale, lit-on, l’imbrication des métiers du livre résulte d’abord du besoin de survivre dans un marché restreint, où les pratiques demeurent peu différenciées. À l’aube du XIXe siècle, » par exemple, « un John Neilson ou un Augustin Côté emploient tous les moyens à leur portée : se faisant à la fois éditeurs, imprimeurs et libraires, ces pionniers du livre se servent de leurs journaux pour faire la promotion de leurs ouvrages et utilisent l’espace de leur atelier pour les vendre. »

Le boom des années 1960

Au Québec, le livre passe d’une économie coloniale à un marché dominé par les importations, puis protégé par la mise en place de réglementations qui favoriseront l’essor de l’édition locale. Une évolution constante, en quelque sorte, où les années 1960 et la naissance des politiques du livre servent de détonateurs. « À partir de là, le système-livre se transforme » et le nombre d’intervenants explose. Les chercheuses ont donc choisi de garder une certaine distance avec le milieu actuel, plus dense, ainsi qu’une objectivité.

Ce sont des acteurs collectifs, très importants dans le monde du livre. Et c’est là aussi, dans ces communautés, qu’on retrouve des femmes.

Quelles sont les figures, dans ce Dictionnaire, que préfèrent Marie-Pier Luneau et Josée Vincent, parmi les 391 notices qu’elles ont colligées ? La question est cruelle, elles le soulignent. Mme Vincent, qui a signé également Les tribulations du livre québécois en France (1959-1985), tient à rappeler le rôle des communautés religieuses en édition et en impression. « Ce sont des acteurs collectifs, très importants dans le monde du livre. Et c’est là aussi, dans ces communautés, qu’on retrouve des femmes. »

Ainsi, les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, qui se vouent à l’éducation, créent en 1932 l’école de musique qui deviendra Vincent-d’Indy. Elles ont édité plusieurs manuels scolaires, dont 50 % en éducation musicale. Parmi les soeurs, on retrouve « plusieurs compositrices qui produisent des pièces », souvent sous pseudonyme (Pierre Chanval, Lû Nik, Claude Bernek), « ce qui réduit les coûts d’achat de partitions étrangères », peut-on lire. Cette production musicale permet de réduire la dépendance aux éditeurs français et de développer une expertise musicale locale.

Marie-Pierre Luneau, elle, a un faible pour ce que représente Heinz-Egon Heinemann (1912-1979), un libraire juif allemand, que la montée du nazisme oblige à fermer son magasin de Berlin, où il vend ensuite des livres en cachette. Il fuit à Shanghai, y cofonde la Western Art Gallery. En 1949, la vente de livres devient subversive pour les autorités chinoises. Heinemann se prépare à immigrer au Canada. Le jour de son départ, il est arrêté ; il sera emprisonné 405 jours.

Enfin à Montréal, il se relance dans les librairies, ouvrant le Mansfield Book Mart, importante plaque tournante pour la littérature anglophone à Montréal. « Le parcours de Heinemann est complètement hors norme, dit en souriant Mme Luneau, c’est digne d’une aventure de Tintin, mais ça montre la passion qui anime les gens du livre et toutes les intelligences qu’ils mettent dans leur métier. »

Livres du XXIe siècle

Que peut-on apprendre de toutes ces histoires pour le milieu du livre québécois d’aujourd’hui ? Josée Vincent nomme tout de suite l’enjeu de la découvrabilité du livre en ligne. Comment faire pour que les livres francophones d’ici, conçus pour un micro-marché, puissent être visibles sur la Toile ? C’est la question qui lui semble urgente.

« Il faut trouver comment maintenir ce qu’on avait instauré comme protection pour le livre imprimé, et le passer en ligne, à l’univers numérique. Et il va falloir un jour que les gouvernements comprennent qu’il ne faut plus soutenir seulement la production des livres, mais aussi leur promotion et leur découvrabilité. » Car on peut toujours apprendre de l’histoire, conclut-elle.

Dictionnaire historique des gens du livre au Québec Sous la direction de Josée Vincent et Marie-Pier Luneau,