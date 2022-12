«Ukraine. 24 poètes pour un pays»: trouver les mots

Leur coeur en berne, leur coeur bat pour un pays, celui d’Ella Yevtouchenko (26 ans), mais aussi celui de Bruno Doucey (61 ans), les concepteurs de l’exceptionnelle anthologie Ukraine. 24 poètes pour un pays. Elle veut « démontrer que la poésie ukrainienne est et a toujours été diverse, pleine de beauté et de joie de vivre, de force et de résilience, qu’elle ne s’embourbe pas dans le passé mais se projette vers le futur, qu’elle se développe et foisonne d’expérimentations, de sujet et d’émotions » nous précise Yevtouchenko.

En cinq parties distinctes, nous effectuons un retour dans le temps, suivant l’histoire récente de la « génération Maïdan » (celle d’après l’effondrement de l’URSS), en passant par celle dite « Au pied du mur », rappelant ensuite « Les voix dissidentes », « La Renaissance fusillée » jusqu’au « Pionniers » du début du XXe siècle.

En 2015, Yuriy Zavadskiy écrivait déjà : « Il semble que tu tiennes un grain de terre dans tes mains, / complètement épuisées. // Tu me disais : – Imagine si par un jour de printemps comme aujourd’hui, la guerre commençait… »

Bohdan-Oleh Horobtchouk s’inquiète, le 3 avril 2022, que « les restes calcinés de la poésie / attendent qu’on les enterre ». Or, dans Montparnasse, Ella Yevtouchenko raconte : « Nous sommes venus voir ces morts […] leur avons apporté du vin de supermarché / […] nous sommes venus leur dire que peut-être nous-mêmes sommes fous aux yeux des autres / puisque nous versons de la poésie dans la terre séchée par la chaleur / avec l’illusion volontaire qu’il y aura là quelqu’un pour la boire. »

D’autres, comme Oleh Kotsarev, essaient de sauver ce qu’ils peuvent : « Ce qu’il y a dans le sac à dos : // en fuyant les bombardements / j’ai pris / sans bien savoir pourquoi / mon recueil de poésie / “ce qu’il y a dans la poche d’un homme” » tandis qu’« un réfugié / triche – il cache dans ses manches / huit mots / de divers / dialectes. » Y a-t-il là le « mot » dont parle Ostap Slyvynskiy, « le mot “sans doute” qui affirme et hésite chaque fois, / mot sans défense, / comme un vieux chien qui a perdu son flair et qui suit la lumière » ?

De S. Jordan, cette seule strophe datée de 2008 : « Que ferais-je si je devenais soudain démineur ? / Je déterrerais des mines antipersonnel, / les cacherais sous mon lit, / et la nuit j’écouterais / les explosifs / prendre racine / comme / un oignon. »

Or, s’il n’y avait qu’un seul texte à retenir de cet ensemble majeur, ce serait Planter un arbre de Vassyl Stous qui rappelle qu’on a « planté des fleurs, des buissons et des arbres, le long des barbelés. / La vigne sauvage recouvrit les piquants acérés ». Les fleurs vinrent. On put ainsi assouvir ce besoin d’« éducation esthétique des prisonniers » réclamé par la direction.

J’aimerais insister pour dire à quel point la lecture de cette anthologie est non seulement nécessaire dans ces temps de déréliction, mais qu’elle sert admirablement la poésie elle-même.

Ukraine 24 poètes pour un pays ★★★★ 1/2 Anthologie établie, traduite et présentée en édition bilingue par Ella Yevtouchenko et Bruno Doucey, Éditions Bruno Doucey, Paris, 2022, 256 pages