«Les hommes de Poutine»: Poutine et Trump, de curieux frères

Le président russe, Vladimir Poutine, qui a fait carrière dans le KGB, principal service de renseignement de l’Union soviétique entre 1954 et 1991, s’associe, grâce à cette position, aux oligarques corrompus qui prennent le pouvoir en Russie lors de la chute du communisme, avant de soudoyer des fonctionnaires occidentaux. Voilà la thèse, dans un livre-choc, de la journaliste britannique Catherine Belton, qui a travaillé à Moscou.

Ex-correspondante dans cette capitale du quotidien londonien Financial Times, elle a interviewé une multitude de personnalités économiques et politiques russes pour percer le mystère de l’étonnante transformation de leur pays depuis 1991. En est le fruit son ouvrage gigantesque Les hommes de Poutine, qui, traduit de l’anglais par Olivier Bougard et Anne Confuron, regorge de témoignages, parfois sujets à caution, mais offrant, dans l’ensemble, des garanties de véracité.

En s’appuyant, en plus des témoignages de Russes, sur celui de Thomas E. Graham, expert américain de la Russie à l’Université Yale et parfois conseiller à l’ambassade des États-Unis à Moscou, Catherine Belton souligne que « la révolution qui achevait sept décennies de pouvoir communiste s’est faite presque sans effusion de sang parce que beaucoup au sein du système ne voulaient pas que le Parti ni le socialisme survivent ». Elle conclut : « L’effondrement a été un délit d’initié. »

Extrait des «Hommes de Poutine» « La Russie était en passe de devenir la cinquième plus grande économie du monde d’ici 2020. Maintenant, elle aurait de la chance si elle se plaçait à la treizième place. »

Ce bouleversement dépasse les frontières de la fédération de Russie, issue de la défunte Union soviétique. L’essayiste britannique estime que les hommes de Poutine visent « à construire un pont avec le passé impérial de la Russie ». Elle précise que Poutine lui-même, en renouant avec le prétexte religieux du passé impérial orthodoxe russe, « a tracé une voie qui a renversé ce qui restait de la démocratie du pays et qu’il a cherché à unir le pays en l’opposant à l’Occident ».

L’invasion de l’Ukraine sur l’ordre de Poutine est l’expression la plus éclatante, pour la Russie, de la nostalgie impériale et du désir de redevenir une superpuissance mondiale. Catherine Belton explique cette guerre par la crainte de voir la capitale ukrainienne échapper à l’emprise russe. Elle y décèle une paranoïa qu’elle résume ainsi : « L’Occident complotait pour éloigner Kiev de Moscou. »

Mais le moins démocrate des présidents américains, Donald Trump, restait, aux yeux des hommes de Poutine, l’allié objectif d’une Russie dictatoriale. Le grave problème financier du casino de celui-ci à Atlantic City, en 2014, permet à Catherine Belton d’écrire : « Trump avait survécu à sa première menace de faillite et les Russes étaient parmi ceux qui l’avaient aidé. »

Malgré l’éloignement géographique, Poutine et Trump se ressemblent beaucoup. Les deux sont hantés par la nostalgie des superpuissances qu’étaient leurs pays. Drôle d’harmonie !

Les hommes de Poutine ★★★ 1/2 Catherine Belton, Talent, Paris, 2022, 592 pages