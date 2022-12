«Rétroviseur»: la vie rembobinée

Le nouveau roman de Carl Leblanc offre sa chute à Platon : « Car le commencement est aussi un dieu qui, tant qu’il demeure parmi les hommes, sauve tout. » Contre l’assurance de la mort et l’imaginaire de la fin du monde, l’humanité s’est rabattue sur la cyclicité de la vie, investissant tout son espoir dans chaque renouveau, quitte à être plusieurs fois déçue.

Des déceptions, Michel, protagoniste de Rétroviseur, en vivra plusieurs. Dans ce roman qui couvre l’entièreté de son existence — un demi-siècle —, on le retrouve dans son cercueil, au jour de sa cérémonie funéraire. C’est que l’histoire est narrée à rebours, remontant minutieusement le fil de sa vie jusqu’à sa naissance, illustrant magnifiquement l’idée que la fin, en vérité, est un recommencement.

Fresque d’une époque dessinée d’après les contours des vies qui la traversent — celle de Michel d’abord, mais aussi celles de sa famille —, le projet du roman est présenté dans une mise en abyme un peu plaquée. En effet, au crépuscule de sa vie, Michel a concrétisé son vieux rêve de publier « un récit tricoté serré entre la grande et la petite histoire, celle de son père et celle de l’aventure canadienne-française, une aventure qui tire à sa fin… » Il nous offre ainsi des clés de lecture de l’oeuvre, ajoutant encore « qu’on peut comprendre le monde en se contentant de le raconter ».

Les chapitres, courts et nombreux, ouvrent des fenêtres sur la vie de Michel, un homme qui, malgré quelques qualités et une certaine ambition, semble condamné à l’ordinaire : « Michel n’aura jamais été autre chose qu’un sensible raisonneur mêlant trop de sang à ses pensées et trop de doutes à ses élans. » Entretenant une obsession pour la réussite professionnelle, il trouve finalement un certain bonheur dans l’abdication de sa grandeur : « À la mi-quarantaine, il a enregistré le réel : la résignation peut être une intelligence. »

La figure de son père, Fabien, avec ses travers et ses misères, duplique cette idée voulant que l’homme commun, sans être médiocre, ne soit guère inspirant : « Pour Fabien, pour Michel, pour le commun des mortels, le conformisme aura surtout été une façon plus efficace que d’autres de ne pas être seuls, précisément. »

En toile de fond de l’anecdote de ces vies, l’Histoire trame sa partition, représentant notamment l’exode rural et deux référendums ratés, cheminant sans révolution, en suggérant que « l’ordre des choses est voluptueux ».

Rétroviseur, à l’instar de Michel, a de nombreuses qualités. Épopée de l’ordinaire, le roman campe de nombreux thèmes qui font résonner ce Québec à cheval sur deux siècles. Cette façon de narrer l’histoire à rebours est résolument originale, et nourrie par une écriture aux descriptions ciselées et aux réparties savoureuses.

Malheureusement, on peine à s’extirper de l’amertume larvée qui enserre ces destins appelés à s’éteindre, comme si l’échec était inévitable, et le rêve, inutile : « Michel sait être lucide et mesuré, il sait que les rêves sont la plupart du temps des habits trop grands qui rendent les gens inélégants. »

Rétroviseur ★★★ Carl Leblanc, Boréal, Montréal, 2022, 340 pages