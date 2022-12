Lucia Zamolo, «Un éléphant assis sur le coeur»

Après s’être attaquée au tabou des menstruations dans C’est beau, le rouge (La courte échelle, 2021), Lucia Zamolo s’intéresse, dans ce second livre jeunesse, à un thème beaucoup plus commun — pour ne pas dire galvaudé : les peines d’amour. L’autrice et illustratrice reprend les codes explorés dans son premier livre pour offrir un album illustré à mi-chemin entre le journal intime et le documentaire. Dans une langue frontale et actuelle — qui s’apparente à un échange entre amis —, elle entrecroise des anecdotes personnelles et humoristiques avec des explications sur les réactions physiques, psychologiques et neurologiques du coeur brisé. Les illustrations élaborées et vivantes, tout comme la typographie, donnent l’impression d’ouvrir les pages d’un agenda scolaire dans lequel une adolescente aurait donné libre cours à sa créativité entre deux leçons de mathématiques. N’offrant rien de vraiment nouveau du point de vue du discours, le livre ne convaincra possiblement pas un jeune au coeur d’une peine d’amour des impacts positifs de son deuil. Il a toutefois le mérite de normaliser et de valider les montagnes russes émotionnelles qu’il traverse. Qui sait, il lui arrachera peut-être même son premier sourire !

Un éléphant assis sur le coeur ou pourquoi les peines d’amour ont du bon ★★★ Lucia Zamolo, traduit par Madeleine Stratford, Montréal, 2022, 128 pages