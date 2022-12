Décédée le 18 mai 2020 à l’âge de 80 ans, la comédienne, metteuse en scène, pédagogue et directrice artistique Michelle Rossignol a écrit certaines des plus belles pages de l’histoire du théâtre québécois. Dans ce livre éclairant et sensible, qui n’est pas une biographie, mais bien un « exercice de mémoire », Stéphane Lépine entrelace savamment et de manière relativement chronologique les propos de la principale intéressée et les témoignages de quarante et une personnes qui ont eu le bonheur de croiser sa route, de Denise Filiatrault à Benoît McGinnis en passant par les regrettés Michel Garneau, Normand Chaurette et André Brassard. « La vie et l’oeuvre de Michelle Rossignol sont un appel à la résistance, écrit Lépine. Et aussi un appel à se réinventer, loin des enfermements, loin de cette terrible normalité qui contraint à entrer dans un moule. » Notez que le 5 décembre, à 19 h, dans la salle du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui qui porte désormais son nom, on célébrera le legs de Michelle Rossignol. Denis Bouchard, Yves Desgagnés, Isabelle Doré, Gabrielle Lessard, Marcel Sabourin, Marie Tifo, Lise Vaillancourt et Julie Vincent seront de la partie.

Michelle Rossignol: Soleil obligatoire ★★★★ Stéphane Lépine (sous la direction de), Somme toute, Montréal, 2022, 224 pages