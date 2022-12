Il y a de ces beaux livres dont on cherche le public cible. C’est le cas de ce nouveau titre de la collection Les grandes voix, lancée par Les 400 coups, dont l’objectif est de « revisiter » des poèmes, chansons et discours marquants à travers les images originales d’illustrateurs d’ici. Après J’en appelle à la poésie de David Goudreault et Quand les hommes vivront d’amour de Raymond Lévesque, c’est au tour d’une chanson composée en 1978 par Édith Butler, sur un texte de sa fidèle complice Lise Aubut, et reprise en différentes langues dans le monde, de goûter à ce traitement pictural de luxe. Contrairement aux titres précédents, Hymne à l’espoir a droit à une iconographie plus abstraite. Les magnifiques illustrations et collages de Marianne Chevalier évoquent avec beaucoup de subtilité les thèmes d’amitié, de fraternité et de paix abordés dans le texte. L’ouvrage s’avère d’une splendeur rare, mais on se demande s’il arrivera à émouvoir le public adolescent et même adulte à qui il est destiné, sinon lors d’une lecture accompagnée de l’écoute de la chanson.

Hymne à l’espoir ★★★ Édith Butler et Lise Aubut, illustré par Marianne Chevalier, Les 400 coups « Les grandes voix », Montréal, 2022, 64 pages. Dès 12 ans.