Féerie de Noël et grignotines littéraires

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

À quelques semaines de Noël, voici trois idées de lecture aussi diversifiées que stimulantes.

Un fromage pour le père Noël

Dans une grande maison, vit seule une petite souris. La veille de Noël, lui vient l’idée d’offrir un morceau de fromage au père Noël, « le genre de fromage qui donne envie aux anges de chanter ! » Elle se prépare, brosse ses dents et rencontre le père Noël, qui en fait sa compagne de tournée. Écrit en 1966 et réédité ici par Albin Michel, Santa, la souris du père Noël porte avec grâce et candeur toute la féerie entourant cette fête annuelle. Il y a d’abord l’âme généreuse de l’héroïne, puis cette façon qu’a Michael Brown de raconter à hauteur de souris. En tête, ce fromage enveloppé dans un « papier de chewing-gum ». Le texte prend d’ailleurs tout son sens dans les illustrations expressives d’Elfrieda De Witt, un trait minutieux gorgé de détails tels que cette boîte de sardines servant de lit à Santa. Un album à (re)découvrir en attendant la grande nuit de Noël.

Santa, la souris du père Noël

★★★ 1/2

Michael Brown et Elfrieda De Witt, Albin Michel, Paris, 2022, 40 pages. 3 ans et plus.

Jouer avec la langue

Dans ce petit cartonné aux grands possibles, Nicolette Humbert s’amuse à jouer avec la langue, à mettre en lumière ses subtilités et ses entourloupettes, tout en offrant une leçon d’art aux lecteurs. Phare ou nénuphar ? Corne ou salicorne ? Petit bois ou petit pois ? lance-t-elle ici et là au fil de l’album. Chacune de ces questions est accompagnée d’une double page sur laquelle un visuel permet de découvrir les univers suggérés dans le texte. Des photographies de l’autrice côtoient les tableaux de Bruegel, Timoléon Lobrichon ou autres tableaux tirés de publicités. Des références que l’on retrouve rassemblées à la fin de l’album. Adapté aux petites menottes, Pêche ou fesses ? assure une interaction avec les lecteurs qui se laisseront porter par les sonorités qui ouvrent sur des univers singuliers.

Pêche ou fesses ?

★★★ 1/2

Nicolette Humbert, Joie de lire, Genève, 2022, 18 pages. 3-6 ans.

Mythique forêt

À l’orée d’une forêt que l’on dit hantée — et dont plusieurs ne sont jamais revenus — coule une rivière sur laquelle Leina, seule batelière du coin, transporte les passagers qui veulent malgré tout s’aventurer dans le bois. Un soir, alors qu’elle attend le retour de son prétendant, elle aperçoit une lanterne briller dans la pénombre. Elle se précipite et y fait la rencontre d’un crapaud, Messire Bombifrons, seigneur des Amanites. La visite de son antre, comprenant 19 chambres, dont une interdite, lui permet de faire la lumière sur les disparitions. Clignant de l’oeil à Barbe bleue, le récit transporte le lecteur dans un univers merveilleux là où la transgression des interdits et le courage permettent de rétablir l’ordre des choses. La forêt, lieu tout aussi mythique que fétiche pour les auteurs du Talisman du loup, est minutieusement mise en scène par Julie Sarda. Ses tableaux, intrigants et surréels, regorgent de détails qui contribuent à l’effet énigmatique de l’ensemble.

Leina et le seigneur des Amanites

★★★★

Texte de Myriam Dahman et Nicolas Digard, illustré par Julia Sarda, Gallimard, Paris, 2022, 48 pages. 9 ans et plus.