Stéphane Poulin, créateur d’atmosphères

Maniant habilement l’art de la peinture à l’huile, suivant les traces des Vermeer et autres grands peintres des siècles passés, Stéphane Poulin a érigé l’illustration jeunesse à un niveau supérieur. Depuis ses débuts dans les années 1980, il ne cesse de peaufiner son coup de pinceau, travaillant avec minutie sur chaque détail, chaque brindille, chaque étoile posée dans le firmament. Il fait paraître ces jours-ci non pas un, mais deux albums aux grands possibles.

D’un côté, l’univers des corsaires et la vie de mousse en haute mer. De l’autre, l’histoire poétique de deux lapins qui contribuent à embellir le cours des jours. Dans les deux cas, grâce à son trait réaliste brodé de poésie, Poulin parvient à créer des ambiances aussi différentes que la froideur d’une cale de bateau et le calme d’un étang bercé par le vent doux d’été.

Écrit par Jean Leroy, Le secret du capitaine (Pastel) met en scène une petite orpheline, Valia, mousse à bord de l’Intrépide, « le célèbre navire du non moins célèbre corsaire Basile le Brave ». Un courageux capitaine qui a notamment réussi à vaincre le légendaire Kraken. Mais une nuit, un incendie se déclare sur le bateau, forçant l’équipage à fuir. S’assurant que tous les matelots sont en sécurité, Basile se lance dans les flammes sous l’oeil ébaudi des marins. Il n’en faut pas plus à la petite Valia pour remonter l’échelle et aller secourir son capitaine. Le texte bref, rythmé par des phrases courtes et insistant sur l’action, laisse toute la place aux tableaux de Poulin, la plupart du temps des doubles pages qui propulsent le lecteur bien au-delà des mots de l’auteur. Spécialité de Poulin, s’il en est une. Alors que Leroy raconte par exemple le succès du capitaine, l’illustrateur met en scène le corsaire, de dos, pointant son épée sur le ventre rebondi d’un pirate qui, doigt atrophié, hurle de douleur. Derrière lui, quatre hommes, mains liées, attendent leur sort. L’effet est total. De même, lorsque le feu oblige les marins à quitter l’Intrépide, Poulin opte pour un gros plan sur trois hommes en pleine course, surpris par le drame : l’un enfilant une chemise, l’autre un bas troué, et le troisième attachant son pantalon alors que volent au-dessus d’eux quelques tisons.

S’ajoutent à ces effets les jeux de perspective et de plans qui permettent de saisir l’émotion ressentie par les personnages. En tête, cette vue en plongée sur le pont du bateau en flamme. Cerclée de quelques poutres abîmées par les braises, l’écoutille laisse voir le feu qui menace la cale. Et surtout, cette petite Valia courant pieds nus, le regard inquiet posé sur ce qu’on imagine être le mât fragilisé du bateau. Tout contribue à étendre la portée du drame qui se joue.

La lumière chez Poulin

Poulin détient par ailleurs ce talent de jouer avec la lumière, d’attirer l’oeil du lecteur d’images là où il faut, comme le faisaient avant lui ces peintres que sont Edward Hopper, Johannes Vermeer ou Rembrandt.

Dans Les lapins peintres écrit par Simon Priem (Sarbacane), l’artiste a un sujet parfait pour mettre à profit cette matière. Sur le bord d’un étang « perdu au fond d’un trou de verdure » vivent deux lapins. L’un peint le jour, dessine « le reflet du ciel sur l’étang », alors que l’autre s’active au crépuscule, réussissant même parfois à « peindre le souffle de la nuit ». C’est dans ce quotidien paisible que s’écoulent doucement les jours, jusqu’à ce qu’un immense nuage gris s’installe au-dessus de l’étang, éclipsant la lune et le soleil. Embarqués à bord d’un ballon dirigeable décoré des deux astres vedettes, les peintres entreprennent un long chemin afin de découvrir la source de cette grisaille.

Poétique et brodé d’espérance, bien que parfois dense, le texte de Priem prend tout son sens dans le trait poético-réaliste de Poulin. À l’instar des peintres qui ont marqué les jalons de l’histoire de l’art, les deux lapins artistes sont respectivement présentés dans des tableaux, des bustes personnalisés. Encore ici, Poulin joue de fantaisie, brode autour de chacun afin de lui donner un caractère distinct. Gamin diurne sur fond bleu auréolé de verdure pour l’un, lapin blanc sur fond noir, collerette et coiffé d’un chapeau melon orné d’une bougie pour l’autre.

La suite des tableaux épouse le caractère de chacun des lapins tout en clignant de l’oeil aux grands peintres. Il y a notamment cette scène diurne qui offre une vue en plongée sur le lapin jour. On y voit le reflet d’un nuage blanc sur l’étang rosé peuplé de nénuphars — tout aussi blancs —, tableau qui n’est pas sans rappeler ici les célèbres Nymphéas de Monet. Le regard est instantanément dirigé vers cette blancheur.

Les scènes nocturnes sont toutes aussi saisissantes, notamment celle sur laquelle est présenté le lapin de nuit. Troquant la vue en plongée contre une vue à hauteur d’étang, Poulin peint le lapin étendu sur le ponton en plein centre de la page. Tout autour, la voûte se mire dans l’eau bleu profond, petites taches blanches qui rappellent le pelage du lapin et, à plus grande portée, Les nuits étoilées de Van Gogh.

Depuis ses débuts, Stéphane Poulin a toujours eu cette fascination pour la lumière, cette sensibilité aux détails et à la création d’ambiances. On se souviendra du désormais classique Vieux Thomas et la petite fée (Dominique et compagnie) écrit par Dominique Demers, ou encore de Bartleby le scribe (Sarbacane) de Melville. Voguant d’un sujet à l’autre, privilégiant tout de même les thèmes profonds qui invitent à la discussion, l’artiste a ceci de plus grand que tout qui est de ne jamais sous-estimer ses lecteurs, de respecter l’intelligence des enfants en répondant par son art à l’exigence de ce lectorat sensible.

Le secret du capitaine ★★★★

Texte de Jean Leroy, illustré par Stéphane Poulin, Pastel, Paris, 2022, 36 pages. 6-8 ans.

Les lapins peintres ★★★ 1/2

Texte de Simon Priem, illustré par Stéphane Poulin, Sarbacane, Paris, 2022, 32 pages. 4 ans et plus.