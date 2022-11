«L’étranger», Chris Van Allsburg

La figure de l’étranger traverse la littérature. Nimbée d’un certain mystère, elle annonce souvent l’arrivée d’un changement pour le lieu où elle surgit. L’étranger de Chris Van Allsburg n’échappe pas à ces éléments : frappé par la voiture du fermier Bailey, l’étranger perdmomentanément la mémoire. La famille Bailey héberge l’étranger qui, bon vivant, se mêle à la vie familiale. Fasciné par le vol des oiseaux et la couleur des champs, l’étranger exerce une attirance mystérieuse sur les animaux : « Il traversa la cour où broutaient deux lapins. Plutôt que de détaler dans les bois, ils bondirent dans sa direction. » L’étranger n’est souvent que de passage. Ici, son passé, de même que l’allégorie qu’il incarne, demeurera énigmatique. C’est la beauté du récit : ce flottement entre le réalisme et le merveilleux, où perce un mystère non pas insécurisant, mais, au contraire, attirant. À l’envoûtement des mots s’ajoute celui des illustrations, magnifiques et colorées, mettant en scène un réalisme où subsiste une part d’insaisissable.

L’étranger ★★★ 1/2 Chris Van Allsburg, traduction de Christiane Duchesne, D’eux, Sherbrooke, 2022, 32 pages. À partir de 6 ans.