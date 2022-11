«Les héros sous zéro», André Marois

Après avoir combattu les affres de l’été caniculaire avec persévérance et inventivité dans Les héros de la canicule, la bande de joyeux jeunes loups d’une ruelle du Plateau-Mont-Royal imaginée par André Marois et son illustrateur Cyril Doisneau reprend du service pour une nouvelle aventure, cette fois dans la froidure de l’hiver. Leur personnage central, le téméraire et débrouillard Étienne, s’est fait fortement inciter par sa mère (et la radio…) à aller jouer dehors et tente par tous les moyens d’attirer ses trois meilleurs amis dans la ruelle enneigée pour qu’ils viennent s’amuser avec lui dans le fort et les tours qu’il a érigés en peu de temps, mais avec beaucoup d’efforts. L’appel de la console de jeux vidéo et la chaleur du domicile s’avéreront un obstacle de taille dans cette quête périlleuse. Tous les moyens seront bons pour les faire sortir de leur torpeur. André Marois vise encore juste avec ce court roman aux illustrations « bédéesques », que les apprentis lecteurs prendront plaisir à se faire lire par les (un peu) plus vieux, qui à leur tour se reconnaîtront peut-être dans cette intrigue presque de saison. Et les adultes ne sont pas en reste grâce à des références qu’eux seuls pourront savourer pleinement.

Les héros sous zéro ★★★★ Texte d’André Marois, illustré par Cyril Doisneau, La courte échelle, Montréal, 2022, 90 pages. 8 ans et plus.