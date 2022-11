Chaque jour, une enfant emprunte le même chemin pour se rendre à l’école. Avec sa maman, elle longe le parc, passe à côté de la boulangerie et croise « cette dame assise par terre avec son tout petit bébé dans les bras ». Honte, peine, envie d’aider, la fillette traverse une série d’émotions devant une réalité encore peu évoquée dans l’univers des albums jeunesse. La richesse de Sans détour tient à cette économie de mots, à ce texte épuré, rythmé par les pas de l’enfant qu’elle ne peut s’empêcher de compter. Des pas qui la séparent et la rapprochent tout à la fois de ce bébé sans domicile fixe. Le texte de Stéphanie Demasse-Pottier est enrichi par les illustrations minimalistes de Tom Haugomat. Avec peu de couleurs, l’artiste laisse place au vide qui se charge de poursuivre la narration. En tête, cette double page noire sur laquelle est inscrite en rouge : « Je ne suis plus là », phrase qui trouve un écho dans l’illustration sur laquelle l’enfant, chaussée de bottines rouges, penche la tête vers le sol, honteuse. L’absence de visage sur les personnages laisse aussi place à la suggestion et met en lumière l’anonymat de ces gens. Touchant.

Sans détour ★★★★ Stéphanie Demasse-Pottier et Tom Haugomat, L’Étagère du bas, 2022, 48 pages, 6 ans et plus.