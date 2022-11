«Dans les souliers d’Amédée», Véronique Lambert et Éléna Comte

On image parfois l’empathie comme une façon de se mettre dans les souliers des autres. Dans les souliers d’Amédée, premier album jeunesse de Véronique Lambert, prend cette expression de façon littérale en mettant en vie Amédée, un cordonnier qui, la nuit, retourne dans son atelier pour enfiler les chaussures des autres. Chaque itération opère la même magie et nous télescope dans le quotidien des propriétaires de ces chaussures, nous donnant accès aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ainsi traversons-nous le quotidien de divers personnages, du chauffeur d’autobus à la personne en situation d’itinérance. De cette façon, Amédée saisit « qu’au fond, quand on y réfléchit un peu, les gens font toujours de leur mieux ». Le récit n’échappe pas à sa morale, et le format répétitif de la mise en scène induit une certaine redondance, mais l’idée est bel et bien rendue. L’écriture rythmée, portée par une adroite utilisation de la rime, offre un réel plaisir de lecture, auquel s’ajoute la douceur qui couve les illustrations d’Éléna Comte.

Dans les souliers d’Amédée ★★★ Texte de Véronique Lambert et illustrations d’Éléna Comte, Fonfon, Montréal, 2022, 32 pages. À partir de 6 ans.