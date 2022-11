«Un dimanche sous la pluie», Madeleine Allard et Agathe Bray-Bourret

« Dehors, un gros éclair est venu déchirer le ciel. Les nuages étaient si foncés qu’ils masquaient complètement le soleil. Si lourds qu’on aurait dit qu’ils allaient tomber sur la maison. » N’y a-t-il rien de plus ennuyeux qu’un dimanche d’automne pluvieux ? Pas si on le passe en compagnie de Louise, Clovis, Marius, inquiets de la disparition de leur chat Grigri, et de leur maman, qui sait si bien égayer les jours les plus gris. Comme dans son précédent album, Madame J. et les paquebots (illustré par Émilie Leduc, Québec Amérique, 2022), Madeleine Allard traite, avec Un dimanche sous la pluie, du manque, de l’attente et de l’ennui au sein d’une famille en insufflant au récit l’espoir des jours meilleurs et le goût des petits bonheurs. Signant les illustrations à l’aquarelle, genre s’accordant parfaitement à l’histoire, Agathe Bray-Bourret (Anatole qui ne séchait jamais, de Stéphanie Boulay, Fonfon, 2018) oppose au bleu gris envahissant le rouge, l’orange et le jaune pimpants et multiplie d’amusants détails d’un tableau à l’autre.

Un dimanche sous la pluie ★★★ 1/2 Texte de Madeleine Allard, illustré par Agathe Bray-Bourret, Québec Amérique, Montréal, 2022, 28 pages. À partir de 3 ans.