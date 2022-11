«Le goût du temps», Seoha Lim

Installés dans la ville depuis peu, les lapins Miro et Sonata ont peu d’amis. Un matin, le parfum des muffins ramène à la mémoire de Miro ceux que sa mère lui offrait les jours brumeux. Pour l’anniversaire de Miro, Sonata a donc l’idée d’un repas où leurs nouveaux amis apporteraient des plats inspirés par la météo. « Sur la grande table, il y avait des saveurs de tous les temps qu’il fait. » Autrice et illustratrice coréenne établie aux Pays-Bas, Seoha Lim (La bibliothèque de la forêt, Ma ville inconnue, Maison Eliza, 2020 et 2022) publie pour la première fois dans une maison d’édition d’ici. Dans Le goût du temps, ses dessins naïfs au crayon, aux couleurs chatoyantes, caressent les pages crème et gris clair où des lapins, des écureuils, des cochons et un ourson s’affairent à mitonner des petits plats. D’une ravissante poésie et d’une délicate mélancolie, ce récit sur l’amitié, le partage et la communion rappelle l’importance de cultiver le souvenir des doux moments et des êtres chers.

Le goût du temps ★★★★ 1/2 Texte et illustrations de Seoha Lim, traduit par Christiane Duchesne, D’eux, Sherbrooke, 2022, 28 pages. 2 ans et plus.