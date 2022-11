«Grosses histoires», Raymond Cloutier et Chloloula

« Jules est assis sur le trottoir et sanglote, le visage caché dans ses mains. Son vélo est renversé et la roue avant est toute croche. » À hauteur d’enfant, les petits incidents et les petites peurs peuvent devenir de grosses catastrophes et de grosses terreurs. Homme de théâtre, écrivain et papi, Raymond Cloutier (L’échéance, Québec Amérique, 2021) en sait sûrement quelque chose puisqu’il l’illustre fort bien dans les quatre « grosses histoires » qu’il raconte. Composé en majeure partie de dialogues vivants, chaque récit met en scène Petit Jules, cinq ans et demi, dans diverses situations quotidiennes. Tout en stimulant sa curiosité et son imagination, le garçon apprend à devenir plus prudent, à vouloir prendre soin de l’environnement et à surmonter ses peurs — celle du chien de son oncle et celle des bruits nocturnes. Afin de compléter joliment le tout, Chloloula (Derrière les yeux de Billy, de Vincent Bolduc, Dent-de-lion, 2018) signe de joyeuses illustrations aux couleurs toniques.

Grosses histoires ★★★ 1/2 Texte de Raymond Cloutier, illustré par Chloloula, Québec Amérique, Montréal, 2022, 44 pages. 3 ans et plus.