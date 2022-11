Ce livre de contes a priori classique ouvre la porte sur 11 univers imaginés par un écrivain ou une écrivaine provenant des 11 Premières Nations du Québec. Les histoires — dont plusieurs sont issues des légendes et mythes ancestraux de chacune des communautés — déploient la richesse d’un imaginaire ancré dans la nature et le territoire pour raconter la naissance du brouillard, l’origine du visage sur la lune ou de la salinisation de l’eau des mers. Dans ces mondes anciens où la réalité bien tangible de la forêt est brouillée par les lueurs des fées et les menaces qui se tapissent dans l’ombre, on croise d’imposants aigles transportant des passagers sur leur dos, des tortues plus rusées que des renards et des danseurs qui s’élèvent parmi les étoiles. L’artiste atikamekw Meky Ottawa, avec ses illustrations qui rendent hommage à la fragilité et à la puissance de la nature, varie les tons et les symboles pour s’approprier chacune des fables et mettre en valeur la multiplicité des identités et des cultures autochtones. Tous les contes — présentés en français, en anglais et dans la langue de la communauté dont ils sont issus — ne sont pas aussi percutants, mais ils représentent tous une brèche dans le rythme infernal du temps, une brèche qui invite à apprécier ce qui se trouve sous nos yeux.

Contes de la Tortue ★★★ Ouvrage collectif, illustré par Meky Ottawa, Hannenorak, Wendake, 2022, 244 pages