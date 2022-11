Notre sélection de poésie jeunesse du mois de novembre

Parfums du Niger

Dans un recueil en prose, parfois poétique, Brigitte Vaillancourt, née au Togo en 1978, raconte son déracinement montréalais à l’adolescence alors qu’elle doit suivre ses parents au Niger. C’est toujours passionnant, et les jeunes lecteurs et lectrices prendront un réel plaisir à suivre cette vie nouvelle, les métamorphoses que cette immersion en pays étranger impose. Sans compter l’enrichissement du vocabulaire chez qui parcourra ces textes sans concession. De la « navaquine » au « cauris », des « poulets bicyclette » aux « poulets morgue », la liste s’allonge des exotismes du langage. Il y a aussi une grande émotion des sens qui développe de nouvelles appréhensions de la réalité. Le texte implique toujours la vie même des choses : « Devant la villa morte du chat-oiseau. Là où la poussière gruge les murs. J’émets le voeu de ne plus suivre un parfum trompeur. » Avec une amie, la jeune fille s’émeut sous leurs « rires [qui] soulèvent des nuages de sable rouge ». Très réussi, ce récit captive.

Hugues Corriveau

★★★1/2Brigitte Vaillancourt, Boréal « Poésie – Brise-Glace », Montréal, 2022, 136 pages. Adolescents et jeunes adultes.

Poésie post-mortem

Pour propager la pensée altruiste d’Emily Novalinga, morte subitement en 2009, paraît ce recueil d’à peine 12 poèmes. Ces Chants du Nord n’ont pas moins pour but de toucher les enfants du Nunavik ou de partout, et est consacré à sensibiliser les lecteurs aux réalités nordiques. Les poèmes sont entrecoupés d’extraits d’une rencontre entre Jean Désy et l’autrice, dont le texte est paru dans Spirale (2009). En introduction, on apprend ce détail révélateur : « En inuktitut, le mot poème n’existait pas. Comme ils en ont l’habitude, les Inuits ont inventé un nouveau mot […] mitsilinnguaq[…] Alors, pour eux, la définition du mot poème est devenue : “écrire des mots dans une autre manière de comprendre”. » La simplicité des poèmes rend ce recueil d’une grande accessibilité : « Sons des vents / Bruits de tempête / Tout est entendu et tout est bonheur / Puisque j’entends les aurores boréales ». Comme le précise la poète : « La plus émouvante poésie naît quand nous ouvrons nos sens à l’esprit du monde. » (Édition bilingue français/anglais)

Hugues Corriveau

★★★1/2Texte d’Emily Nova-linga et illustré par Tigris Altaica Sakda, Soleil de minuit, Saint-Damien, 2022, 44 pages. 10 ans et plus.

Le blanc libre de la page

Lucie Bergeron a dans sa manche près d’une quarantaine de romans pour les jeunes de 6 à 12 ans, un album illustré pour les enfants d’âge préscolaire et un roman pour ados (Dans le coeur de Florence, Soulières, 2019), mais elle n’avait encore jamais publié de poésie. Tu étais ma façon d’aimer, son premier recueil, nous invite dans l’univers de Florence, une adolescente solitaire, orpheline de sa mère, qui puise dans la prochaine page blanche de son cahier d’écriture une force et une liberté émancipatrices. Or, son attirance pour un beau garçon aux cheveux bouclés, son bluesman, vient lui offrir une vie habitable qui rivalise avec l’évasion de l’écriture : « dans mon cahier j’avançais / puis je laissais derrière / le présent existait / l’espace d’une double page / la page tournée c’était le passé / là je suis toujours dans l’instant présent ». Poésie narrative aux vers décomplexés, Tu étais ma façon d’aimer donne souffle et voix à une vie qui cherche ses ailes, avant de prendre son envol.

Yannick Marcoux

★★★Lucie Bergeron, Soulières éditeur, Saint-Lambert, 2022, 160 pages. 12 ans et plus.

Vers butineurs

Après le succès de Poésies pour la vie (Isatis, 2015), Gilles Tibo reprend la poésie par les cornes et nous offre Les voix du monde. Dix-sept poèmes rythment cet album, qui aborde divers thèmes, notamment l’amour et l’amitié, par le biais de clins d’oeil, de saynètes ou d’odes à la beauté : « J’ai entendu le frémissement des peupliers / Ils racontaient mille rêves dorés. » La langue déliée, le vers cadencé, Tibo fait vibrer son verbe en faisant battre des notes joyeuses. Les sentiments les plus profonds se trouvent ainsi enjolivés, avec la volonté évidente de semer de la gaieté. Le résultat, hélas, est souvent fleur bleue, certains poèmes versant dans une facilité qui engendre l’indifférence. Les voix du monde représente néanmoins une jolie introduction à la musique des mots et au rythme des vers, propres à la poésie. Illustré par Janou-Eve LeGuerrier (Le pélican et moi, de Dominique Demers, Auzou, 2021), qui participe à la fête par une magnifique fanfare de couleurs. Résolument tendre et joyeux.

Yannick Marcoux

★★1/2Texte de Gilles Tibo, illustré par Janou-Eve Leguerrier, Isatis, Montréal, 2022, 32 pages. 4 ans et plus.