Inspiré par J’aime Hydro, le documentaire théâtral de Christine Beaulieu à propos de l’hydroélectricité, Justin Laramée explore un sujet non moins identitaire : la production laitière. À travers ses rencontres avec des producteurs, petits et grands, paysans et industriels, mais aussi avec des transformateurs et des ministres, le créateur dresse un portrait étayé du secteur agroalimentaire le plus important au Québec. Des enjeux cruciaux sont abordés, comme la gestion de l’offre ou la fameuse classe 7 concernant le lait diafiltré, mais également la détresse psychologique des producteurs, l’impact environnemental et le bien-être animal. C’est souvent drôle, parfois poignant, et toujours fort instructif. « Les acteurs de l’industrie laitière ont tout entre leurs mains pour améliorer le système actuel… […] Les solutions existent, d’autres sont sur le point d’arriver. Moi, mon rôle d’artiste, de citoyen, s’arrête ici. » Créée à Québec en mars dernier, la pièce pour deux comédiens et quatre voix sera présentée à La Licorne du 22 novembre au 21 décembre, puis en tournée à travers la province en 2023.

Run de lait Justin Laramée, Somme toute « La Scène », Montréal, 2022, 168 pages