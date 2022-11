10 suggestions pour se nourrir l’esprit

Le 45e Salon du livre de Montréal (SLM) se déroulera au Palais des congrès du 23 au 27 novembre. Mais dès le 11 novembre, le Salon se déploiera également à travers la ville et, dans une moindre mesure cette année, en ligne. Dix suggestions pour ce marathon des mots et du livre.

Au Palais des congrès

Grand entretien avec Daniel Bélanger. Parmi la vingtaine de « Grands entretiens » qui auront lieu cette année, celui avec Daniel Bélanger apparaît comme incontournable. Le poète et auteur-compositeur-inter­prète nous revient avec un nou­veau recueil de poésie, Poids lourd (Les Herbes rouges).

Le mercredi 23 novembre, de 16 h 30 à 17 h 15, à l’Espace littéraire.

Cabaret de la mémoire vivante. Un spec­ta­cle qui rend hom­mage à quelques voix littéraires québécoises récemment disparues : Marie-Claire Blais, François Blais, Serge Bouchard et Simon Roy. La comé­di­enne Émi­lie Bibeau y lira des extraits de leurs oeuvres, tandis que Kevin Lam­bert, Hélène Bugh­in et Ayavi Lake évoqueront les liens qui les unissent à leurs oeuvres. Enveloppé par les notes du musicien Paul Cargnello.

Le mercredi 23 novembre, de 19 h 15 à 20 h 30, à l’Agora.

Rencontre avec Giu­liano da Empoli. Autre « Grand entretien » à ne pas manquer, celui avec l’écrivain et essay­iste ita­lo-suisse Giu­liano da Empoli, auteur du Mage du Kremlin, une fascinante plongée au coeur du pou­voir russe. Son premier roman a récemment remporté le Grand Prix du roman de l’A­cadémie française 2022, en plus d’avoir été l’un des quatre final­istes du prix Goncourt. L’auteur s’entretiendra avec Pénélope McQuade.

Le vendredi 25 novembre, de 17 h 45 à 18 h 30, à l’Espace littéraire.

Cabaret des langues. Une célébra­tion de l’art de la tra­duc­tion, où quelques auteurs et autrices liront des extraits de leurs oeuvres où, d’après le site du SLM, « le pas­sage du français aux langues étrangères se fait en toute fluidité ». Avec Yara El-Ghadban, Akos Verboczy et Katia Bacon, et les musiques de Mélissa Lavergne et de Kattam Laraki-Côté. Claudia Larochelle à l’animation.

Le vendredi 25 novembre, de 19 h 15 à 20 h 30, à l’Agora.

Spectacle de Barbada. Les ama­teurs de con­tes, petits et grands, seront (bien) servis sur la scène jeunesse, et auront la chance de se faire racon­ter une his­toire par la divertissante Bar­ba­da de Barbades, drag queen bien connue. De 6 à 9 ans.

Le dimanche 27 novembre, de 11 h à 12 h, à l’Espace jeunesse Desjardins.

Prescriptions littéraires. Fidèle à sa tradition, l’Association des libraires du Québec (ALQ) poursuit ses prescriptions littéraires. Vous pourrez y rencontrer libraires, auteurs et autrices qui vous proposeront des idées de lecture personnalisées, dont Carole David, Marie-Pierre Duval, Geneviève Pettersen, Dominique Scali, Patrick Senécal, Olivia Tapiero et Michel Tremblay.

À la Mai­son des libraires (stand 801).

Dans la ville

Entretien avec Alain Deneault. Le philosophe et essayiste sera en ville pour discuter de son plus récent essai, Moeurs. De la gauche can­ni­bale à la droite van­dale (Lux). Connu pour sa pensée critique sur le capitalisme, les paradis fiscaux et les compagnies minières, Alain Deneault a cette fois cherché à nous donner des outils pour comprendre quelques enjeux sociaux très contemporains.

Le samedi 12 novembre, 14 h à 15 h 30, à la librairie Le Port de tête.

Dans les coulisses de la création théâtrale. Sous la direc­tion du met­teur en scène Jérémie Niel, la com­pag­nie Pétrus lève le voile sur son proces­sus de créa­tion en permettant au public d’assister à une répéti­tion théâ­trale de la pièce Qui a tué mon père, une adaptation du roman d’É­douard Louis qui sera présen­tée au théâtre de Quat’­Sous du 22 novem­bre au 10 décem­bre.

Le mardi 15 novembre, de 20 h à 21 h, au théâtre de Quat’Sous.

Hom­mage aux écrivaines afghanes. Une lec­ture de poèmes puisés dans l’an­tholo­gie Le cri des femmes afghanes, parue plus tôt cette année aux Édi­tions Bruno Doucey. Organ­isé par le Comité femmes du Cen­tre québé­cois du P.E.N. inter­na­tion­al, l’événement accueillera les lec­tri­ces invitées Denise Desau­tels, Diane Régim­bald, France Mon­geau, Lau­re Morali, Louise Dupré, Mar­tine Audet, Nadine Ltaif et Pauline Michel.

Le mercredi 16 novembre, de 18 h à 19 h 30, à la librairie La Livrerie.

Plongée dans les différences. Le Québec actuel au prisme de la littérature. À partir de quelques pistes de réflexion proposées par l’essayiste et poète Pierre Nepveu dans Géo­gra­phies du pays proche, son dernier livre, l’Académie des let­tres du Québec nous convie à une rencontre-débat. Yvon Rivard s’entretiendra avec PierreNepveu, dans un premier temps, avant que les penseurs Mathieu Bélisle,Serge Cantin et Nadine Ltaif ne débattent ensemble des questions qui seront soulevées.

Le dimanche 20 novembre, à 15 h, à la Grande Bibliothèque.

Plus d’informations sur le site Web du salon : salondulivredemontreal.com.