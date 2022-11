Héroïne ordinaire des romans Autopsie d’une femme plate et Diane demande un recomptage (XYZ, 2017 et 2020), Diane Delaunais, divorcée dans la cinquantaine, vient d’être embauchée par son amie Claudine comme médiatrice dans la même boîte dont elle avait été virée. « Le poste qu’on m’offrait devait donner aux RH un peu d’oxygène, comme le font les plantes vertes pour l’air vicié de nos intérieurs, et permettre de sauver quelques têtes. » Léger, tonique et sagace comme une comédie d’Isabelle Langlois (Lâcher prise), ce roman de Marie-Renée Lavoie alterne les cocasses réunions de bureau, les 5 à 7 bien arrosés entre copines et les petits conflits mère-fille avec une vivacité déconcertante. Truffant le tout de dialogues tantôt hilarants, tantôt justes, et esquissant avec adresse des personnages attachants, la romancière pose un regard tendre, parfois doux-amer, sur le couple, la famille, le fossé générationnel et l’angoisse de vieillir — seule ou pas.

Marie-Renée Lavoie tiendra une séance de dédicaces les 25, 26 et 27 novembre au SLM.

Boires et déboires d’une déchicaneuse ★★★ Marie-Renée Lavoie,XYZ, Montréal, 250 pages