Premier roman de Benjamin Gagnon Chainey, Candy raconte les aventures rocambolesques de Thierry, alias la drag queen Candy, et de son amoureux Mathurin, étudiant en médecine, à l’aube de l’épidémie de sida. Après avoir commis un premier meurtre, ils fuient leur commune pour se rendre à Paris : « Alors divine Candy, on met le cap sur le paradis ? » Puis, à la manière des vampires, ils traversent l’Atlantique pour gagner Montréal. Peuplé d’étranges créatures nocturnes, porté par une violence sanglante, suintant l’érotisme cru et l’amour fou, ce récit halluciné nous entraîne dans un univers cauchemardesque où deux êtres marqués par « toute la haine engloutie par [leur] corps maudit de traîtres » vont transgresser toutes les règles pour se tailler une place dans un monde hostile au-dessus duquel plane une ombre funeste. Une cavale fatale où la poésie fait corps avec l’horreur.

Benjamin Gagnon Chainey participera à Peindre les réalités queer le 27 novembre et et à une séance de dédicaces les 25 et 27 novembre au SLM.

Candy ★★★ Benjamin Gagnon Chainey, Héliotrope, Montréal, 2022, 146 pages