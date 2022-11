«Les ténèbres et la nuit»: Les incorruptibles, prise 4

Los Angeles, fin décembre, à quelques minutes de la nouvelle année et de cette folle « tradition » qui amène les fêtards à vider leur chargeur vers le ciel sur le coup de minuit. L’enquêteuse Renée Ballard est sur les dents depuis que deux violeurs en série s’attaquent à des femmes chez elles en pleine nuit ; surnommés les Hommes de minuit, ils profitent de l’agitation des soirs de fête pour frapper. Dans la voiture banalisée où elle attend avec sa partenaire, elle est finalement appelée sur une scène de crime : un homme s’est effondré au milieu d’une fête de quartier, une balle dans la tête, vraisemblablement tombée du ciel. Ce sera la première des deux enquêtes qu’elle mènera de front sur une période chargée d’une dizaine de jours.

Parce que le duo de violeurs a bien frappé en ce soir du Nouvel An et que Ballard doit s’occuper seule de la victime, et du cas, pendant que sa partenaire disparaît dans le décor. Encore une fois, Renée Ballard — que l’on retrouve ici pour la quatrième fois déjà — aura droit à la totale : le mépris de ses collègues qui la trouvent trop zélée, les vacheries ordinaires, le harcèlement et même la tentative de viol et d’assassinat. Heureusement, elle peut compter sur un allié inébranlable : son vieil ami retraité, Harry Bosch. Elle en aura bien besoin…

Pièges en série

L’enquête sur la victime de « la balle tombée du ciel » montre rapidement que l’homme a plutôt été assassiné. Grâce justement à cette balle, Ballard établira un lien avec un meurtre non résolu commis avec la même arme et dont Bosch s’était occupé avant son départ du LAPD. Détail non négligeable, les dossiers des deux affaires ont disparu, ce qui implique une forme de complicité « de l’intérieur ». Les deux enquêteurs élargissent alors leur champ d’action en forçant des gens à réagir… et trouvent des choses qui ne plaisent pas aux patrons de Ballard, qui sont d’abord préoccupés par la réputation du service de police en cette période de revendications.

Mais la policière avance aussi dans l’autre dossier. En fouillant les petits détails et en recoupant les trois affaires de viol, elle en vient à mettre à jour un modus operandi et, défiant ses supérieurs, décide de tendre un piège aux violeurs. On vous laisse découvrir le reste…

Michael Connelly est ici en pleine maîtrise et la traduction de son ami Robert Pépin lui rend pleinement justice. Le fait de réunir Bosch et Ballard est une idée de génie qui semble stimuler le romancier tout autant que ses lecteurs. Comme s’il trouvait, avec ce duo d’incorruptibles, l’occasion de mettre en relief les dérapages de l’Amérique depuis la mort de George Floyd, tout comme les lacunes et les failles du système de justice américain. On n’en est pas encore à la critique sociale revendicatrice, mais le fait de voir Ballard et Bosch s’impliquer coûte que coûte est déjà une sorte de grande bouffée d’air. Encore !

Les ténèbres et la nuit ★★★★ Michael Connelly, traduit de l’anglais par Robert Pépin, Calmann-Lévy, Paris, 2022,432 pages