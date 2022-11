«Les masques éphémères » : Vivre à Venise

Il y a exactement trente ans paraissait en anglais la première enquête du commissaire Guido Brunetti, de la questure de Venise — Mort à la Fenice ne fut toutefois disponible en français que cinq ans plus tard. Depuis, régulièrement chaque année, Donna Leon, la plus italienne des Américaines, revient à son personnage pour creuser dans un nouveau livre les complexités de l’âme humaine. Si vous ne le savez pas encore, Donna Leon est une bénédiction. Et Guido Brunetti, un « honnête homme » comme il ne s’en fait plus.

Dans Les masques éphémères, la Sérénissime se remet à peine de l’invasion touristique estivale que déjà, au milieu d’une nuit, on retrouve deux jeunes Américaines fort amochées sur le quai des urgences de l’Ospedale. La première reprend connaissance rapidement, avec un bras cassé, mais l’autre, dont le visage est tuméfié, sombre dans un coma profond. C’est ainsi que Brunetti et sa collègue Claudia Griffoni se retrouveront bientôt plongés dans une affaire aux proportions insoupçonnées.

Le vertige du banal

Grâce à la jeune fille au bras désormais en écharpe et aux caméras de surveillance du quai de l’hôpital, les deux policiers identifieront rapidement les hommes qui ont « déposé » les Américaines en pleine nuit. Ils saisiront aussi, en les interrogeant, que tout cela est le fait d’un bête accident… mais que le jeune conducteur du bateau qui filait trop vite sur la lagune cache quelque chose. C’est à partir de ces simples éléments, tout comme de la relation de confiance qui unit Brunetti et Griffoni — et même de la nouvelle traduction de Tacite que vient de se payer le commissaire —, que Donna Leon nous entraînera dans une histoire vertigineuse.

Mais il y a d’abord que, tout au long du roman, la vie est là en filigrane, à tout moment sublime et banale. Celle des petits riens des jours ordinaires à Venise et des relations avec les collègues. Celle des liens que l’on entretient sans y penser et qui, souvent, cachent des montagnes de sens sous le moindre détail. Comme celui des codes de l’accent, par exemple, qui différenciera toujours un Vénitien d’un Napolitain… et qui mènera Griffoni et Brunetti à interroger même les liens que leurs collègues policiers entretiennent avec « le milieu ». Car c’est bien des horreurs que trafique le « milieu » qu’il sera question ici, vous le découvrirez bien assez vite…

Les deux enquêteurs travailleront avec les carabiniers et les garde-côtes pour mettre fin à un trafic immonde, mais toute leur stratégie reposera d’abord sur l’intensité du lien qui unit les deux jeunes hommes du bateau rapide et qui est le fait de la lumière qui les unit tout autant que de l’abîme qui les sépare.

Comme à l’habitude, la traduction de Gabriella Zimmermann rend de façon tout à fait remarquable la moindre nuance, le moindre changement de rythme de l’écriture de Donna Leon. Ce qui donne à cette histoire tragique une dimension tout à fait lumineuse. Et exceptionnelle.

Les masques éphémères ★★★★ 1/2 Donna Leon, traduit de l’anglais par Gabrielle Zimmerman, Calmann-Lévy, Paris, 2022, 342 pages