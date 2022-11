«Tu choisiras les montagnes» : solitude de la parole

Andréane Frenette-Vallières a reçu le prix Félix-Leclerc pour son premier recueil, Juillet, le Nord (Noroît, 2019), et a été finaliste aux prix Émile-Nelligan et des Libraires en 2020 pour Sestrales (Noroît). Elle nous offre, avec Tu choisiras les montagnes, son premier essai poétique dont il faut lire aussi les notes de fin, pertinentes et enrichissantes.

Dans une maison bleue sur la Côte-Nord, une voix trouve à parler d’un possible épanouissement de la parole. La route qui y mène va de la poésie à l’essai, retrace la femme harcelée en y trouvant le moyen d’ouvrir le sens de soi : « Il y a eu dans la bleue du tonnerre. Les portes en se fermant ont testé la charpente. Nos voix ont conduit la méchanceté mais aussi la ferme décision de dire. […] / Les îles ont joué la consolation blanche. J’ai pris un objet tranchant et ai laissé pleuvoir la rage. C’est la rage qui fonde la mutilation des bras. »

« Je t’écris depuis là », confie la poète, depuis la douleur, depuis la trouble conscience de ce qui l’a menée à chercher un appui sur le vent, l’eau, les heures tranquilles. Celle à qui elle écrit s’appelle Mona, qui aura une voix, un style italique. L’autre voix, celle imprimée en romain, est celle de la chercheuse, l’inquiète quêteuse de sens. Et cette recherche n’est pas sans audace : « Dans un contexte de violence conjugale, avant la dépendance ou la coercition, il y a de l’amour. […] Après les événements de violence, toute la raison du monde me sommait de le rejeter en bloc — ce dont j’étais incapable. C’est ainsi que se fend un être. […] Je n’excuse pas ses comportements. Mais j’ai besoin d’extraire l’amour des gestes violents et de l’injecter ailleurs — c’est pourquoi j’ai inventé Mona… »

Mais il ne faut pas s’y tromper, le style de cet essai est bien poétique : « La terreur parle sur la peau avec des couteaux, elle creuse ma gorge, mon sang ; elle est une insomnie. Un tremblement de terre dans l’être. » Comme en fait foi aussi ce très beau titre d’une des parties du recueil : « Je cherche une phrase longue faite d’oiseaux ».

Les lucidités féministe et poétique entrent aussi en dialogue, créent un échange marqué par la charge émotionnelle des mots doués pour trouer l’obscure mise en retrait des femmes dès qu’elles veulent prendre la parole. Ce livre est un cri au-dessus de la mer, un cri intérieur pour réveiller la connaissance de soi.

On pourrait çà et là tiquer sur certaines formules, comme : « l’énonciation au je me ramène au senti » ; ou devant certaines formulations alambiquées : « Ce que je t’écris est la trace de cette frénésie irrépondue des mains. » Bien inutiles écarts qui amoindrissent un peu notre plaisir. Par ailleurs, il semble bien que la quête de la poète trouve quelque réponse à sa frénésie : « L’ermite imaginaire se réapproprie la matérialité. […] Les cailloux et la terre se soulèvent et répondent. » La recluse respire à nouveau. Et se donne cet essai pour recommencer à vivre.

L’autrice sera au lancement collectif du Noroît le 23 novembre et tiendra une séance de dédicaces le 25 novembre au SLM.

Tu choisiras les montagnes ★★★ 1/2 Andréane Frenette-Vallières, Le Noroît « Chemins de traverse », Montréal, 2022, 208 pages