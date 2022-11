«Histoire du Canada» : les Autochtones et la réforme du christianisme

Dès l’origine de la colonisation de l’Amérique, une petite minorité de missionnaires dénoncent le génocide des Autochtones que cette entreprise entraîne. Ils s’opposent au pouvoir politique européen. Dès 1552, le missionnaire espagnol Bartolomé de Las Casas proteste par un livre contre « la destrucciόn de las Indias ». Gabriel Sagard, peu après la fondation de Québec, publie en 1636 un ouvrage défendant aussi les Autochtones.

Marie-Christine Pioffet, à qui l’on doit la première édition critique de l’Histoire du Canada du récollet français Gabriel Sagard (vers 1590–vers 1640), ouvrage publié à Paris en 1636, est historienne de la littérature, formée à l’Université Laval, et enseigne à l’Université York à Toronto. Les Récollets constituaient une branche des Franciscains. Envoyés en Nouvelle-France avant les Jésuites, ils furent les premiers missionnaires qui y oeuvrèrent et y explorèrent le territoire.

Consciente de l’extrême difficulté des relations, aux XVIe et XVIIe siècles, entre les Européens, qui participent en général à une conquête du territoire, et les Autochtones, Marie-Christine Pioffet n’hésite pas à se référer brièvement au célèbre livre de Las Casas. Elle se réjouit même de constater que Sagard juge qu’au Canada, l’amitié pour le prochain, chez ceux qu’on appelle à l’époque les « païens », est « plus sincère que celle de la plupart des chrétiens ».

Inspiré par l’Antiquité hellénistique, l’érudit Sagard, par ses comparaisons lointaines, quoique fragiles, séduit l’historienne. Elle va jusqu’à estimer que « son éloge de la sagesse païenne et amérindienne traduit chez lui un désir de réformer la chrétienté ». L’impressionne, chez Sagard, « la conception pessimiste de la vieille Europe gangrenée par le vice, la jalousie et la soif de pouvoir, bref, écrit-elle, autant de maux dont les habitants des Indes occidentales [l’Amérique] ont été quasi épargnés ».

Marie-Christine Pioffet conclut, avec une sagacité remarquable : « c’est donc autour du thème de l’avarice maudite » que Sagard, fils spirituel de saint François d’Assise, ce précurseur des écologistes, « chérit pour toutes richesses les trésors de la nature ». Elle déplore « la verbosité » des Jésuites, en mission plus tard auprès des Autochtones. Ces religieux « excellent à faire leur autopromotion », juge-t-elle, alors que, selon elle, « la discrétion » des Récollets émeut et que leur « parcimonie scripturale paraît être la règle ».

Le pape François, qui évoque le « génocide » des peuples autochtones et souhaite une union de l’esprit franciscain et de la réforme de son ordre, les Jésuites, réforme axée sur l’option préférentielle pour les pauvres et les exclus, ne lui donnerait-il pas raison ?

Histoire du Canada et voyages que les Frères Mineurs Recollects y ont faicts pour la conversion des Infidelles ★★★ Gabriel Sagard, édition critique établie par Marie-Christine Pioffet, Septentrion, Québec, 2022, 564 pages