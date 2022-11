«Bijou de banlieue»: guide de la jeune femme moderne

En passant devant la vitrine d’une grande librairie en se rendant au travail, Sara Hébert, recherchiste et réalisatrice à ICI Musique, à qui l’on doit le collectif Douleur sentimentale puante (Somme toute, 2019), a eu le vertige en y voyant une affiche géante de Bijou de banlieue. Avec sa couverture rose bonbon, son lettrage jaune citron et son mannequin semblant provenir d’un vieux catalogue de Simpsons-Sears, le livre ne passe pas inaperçu.

« Il n’est même pas encore sorti ! s’exclame la détentrice d’une maîtrise en études hispaniques qui se décrit comme une scrapbookeuse subversive. Je fais des zines depuis super longtemps dans un petit milieu punk de sous-sol, une communauté que je connais où je n’ai pas de stress à propos de ce que les critiques vont penser parce que j’y suis comme dans une bulle. »

Mon livre est un ovni. Ce n’est pas un roman, pas une bédé, pas un essai. C’est un peu une parodie de guide, mais ce n’est pas ça non plus. Je suis dans aucune catégorie, mais c’est correct parce que je n’entre pas dans les cases dans la vie.

Puisant dans l’imagerie des années 1960, Sara Hébert a concocté un livre inclassable où, sous le nom de Madame Bijou, son alter ego « féministe hétérosexuelle trentenaire blanche de banlieue », elle se penche sur des problèmes « typiquement féminins ». Le tout sous forme d’extraits de journal intime, de conseils, de réflexions et de quiz. Toute ressemblance avec l’Encyclopédie de la femme canadienne (1966), de Michelle Tisseyre, ou des guides de bienséance et de croissance personnelle destinés à la gent féminine n’est absolument pas fortuite.

« Mon livre est un ovni. Ce n’est pas un roman, pas une bédé, pas un essai. C’est un peu une parodie de guide, mais ce n’est pas ça non plus. Je suis dans aucune catégorie, mais c’est correct parce que je n’entre pas dans les cases dans la vie. Je suis fièrede ce que je fais, mais je pleurais quand j’écrivais mon livre. J’étais roulée en boule et je me demandais si les gens allaient comprendre. »

Punk et féministe

En retraçant le parcours de Sara Hébert, on comprend mieux d’où vient la forme hybride de Bijou de banlieue. Grâce à une amie qui l’amène au salon Expozine en 2010, la future collagiste découvre sur le tard — c’est elle qui le dit — les zines, oeuvres autopubliées à faible tirage issues du mouvement punk.

« Je n’en revenais pas d’y rencontrer tous ces gens cool ! se souvient la fan de musique punk. À Saint-Janvier, il n’y avait pas grand-chose ; je n’avais pas d’amis qui étaient dans des bands, qui étaient artistes. Je dessinais, j’écrivais un peu, je peignais avec ma grand-mère ; ma mère, qui coud, était très crafty. J’étais gênée, je n’avais pas super confiance en moi. Ça m’a pris du temps pour faire des trucs avec des gens. »

Le format zine lui plaît parce qu’il lui rappelle les mixtapes et les échanges épistolaires avec ses correspondants à l’étranger qu’elle avait au primaire. Un perzine (zine personnel) sur une rupture amoureuse de Sophie Laplante la touche à un point tel qu’elle a l’idée d’en faire un. Son amoureux de l’époque la convainc de passer à l’action. Parmi ses oeuvres les plus populaires, mentionnons Salade de truie, Hot Astronaut et Fru d’la plotte — la dame a un don pour les titres qui fessent.

Même si on consomme moins de magazines, on retrouve sur certains comptes Instagram toute la violence que véhicule la publicité : vous êtes trop grosse, trop laide, trop poilue, vous puez. Le danger n’est pas de puer, il est ailleurs.

Moins trash que ses zines — c’est encore elle qui le dit, Bijou de banlieue joue sur le décalage entre l’esthétique publicitaire des années 1960 et un discours féministe bien ancré dans notre époque.

« Avec mon travail de collage et tous mes zines, j’ai beaucoup de vieux magazines. Même si on consomme moins de magazines, on retrouve sur certains comptes Instagram toute la violence que véhicule la publicité : vous êtes trop grosse, trop laide, trop poilue, vous puez. Le danger n’est pas de puer, il est ailleurs. J’aime reprendre le vocabulaire, les slogans et les structures de cette époque pour leur faire dire autre chose. Ça me fait un plaisir fou et je trouve ça drôle. On le sait et on le répète qu’on vit dans un monde sexiste et c’est plate, mais je trouve que de renverser les rôles, de mettre de l’humour là-dedans, ça fait réfléchir. Il y a comme une reprise de pouvoir. »

Solidarité féminine

De 2010 à 2013, Sara Hébert et son amie Sarah Gagnon-Piché animent sur les ondes de CISM Les préliminettes, où elles abordent sans fard la sexualité : « Quand on est devenues célibataires, on a repris l’émission et on s’est dit qu’on allait documenter nos vies. On écrivait des textes d’entrée de journal intime de deux minutes qu’on lisait à la radio. Pour Bijou de banlieue, je suis revenue à cet exercice-là parce qu’on parle toujours de ce qu’on vit quand on veut faire du bien aux personnes qui vivent les mêmes problèmes. Un peu comme le courrier du coeur de Janette Bertrand ou de Louise Deschâtelets. »

Grâce à la radio, Sara Hébert rencontre Daphné B. et Marie Darsigny. Rêvant de créer une maison d’édition féministe, elles fondent le magazine Filles missiles (clin d’oeil à la poète Josée Yvon) : « Chaque texte qu’on recevait, on le commentait toutes les trois. J’ai beaucoup appris avec les filles sur le processus d’écriture. Beaucoup de personnes qui ont participé au magazine ont publié leur premier essai, roman ou recueil par la suite. »

Avec Sarah Gagnon-Piché et Sophie Bédard, elle s’emploie à libérer la parole féminine avec le projet éditorial féministe Caresses magiques : « J’avais apporté un exemplaire du premier recueil à une collègue avec qui je travaillais sur un projet télé ; je voyais dans les yeux de celles qui le feuilletaient l’envie de parler de leurs problèmes sexuels. Bijou de famille, c’est une encyclopédie inspirée d’un vieux truc, mais est-ce que ç’a tant changé depuis nos mères, nos grands-mères ? J’ai l’impression qu’il y a plein de trucs qui sont encore très difficiles à aborder. Il y a beaucoup de problèmes auxquels je ne vois pas de solution, mais je me dis qu’en général, si on ne demande rien, on n’a rien. »

Loin d’avoir la prétention d’aider les femmes, jeunes et moins jeunes, avec ses conseils, même si elle affirme qu’elle aurait voulu se les donner lorsqu’elle était plus jeune, Sara Hébert croit qu’elle est restée fidèle à elle-même en passant du zine au livre.

« J’avais fait un petit zine, Comment devenir une grosse chienne, inspiré de la gourou Layla Martin, selon qui les femmes qui se font traiter de bitches sont des femmes qui se priorisent. J’ai donc commencé à jouer avec l’idée que c’était correct d’être chienne et je me suis dit que ce serait cool de faire un livre qui résume certaines questions dont j’avais déjà parlé dans les 10 dernières années. »

Bijou de banlieue Sara Hébert, Marchand de feuilles, Montréal, 2022, 354 pages. En librairie le 7 novembre.