Au bout de soi

De retour dans le bureau du psychiatre. Reprendre l’habitude d’enlever la peau de mon pouce avec mes ongles. Sentir une petite douleur pour me rappeler que j’existe. Toutes les choses autour de nous pleurent quand on est triste. J’arrive des quatre murs du dépouillement. De la feuille remplie des effectifs personnels dénombrés, cochés. Sur la civière, j’espérais au moins me souvenir au moins de mon nom. M. était à mes côtés, j’ai cru l’entendre dire : « Elle ne vivra pas longtemps elle, pourtant je l’aime comme si elle était ma soeur. » Impossible de savoir qui était vivant et qui était mort. Je marchais à côté de M. à me demander si à ce moment j’étais du temps suspendu ? Quelque chose de paisible dans le fait de ne pas savoir.

J’arrive de ce café où je me suis effondrée, épuisée de vivre. Un moment on se dit : « Je suis épuisée. » Les lumières s’éteignent. On se réveille, on nous tient la main. On dit : « Mais pourquoi ? » Et on aimerait être ce parent qui — fatigué de trouver des réponses élaborées à l’enfant — dit : « Parce que. » Et qu’est-ce qu’on aimerait que « Parce que » puisse être une phrase complète.

Dans le bureau, les os grincent. Voilà le moment où l’on assistera à l’ouverture de mes fontanelles, où on entendra les pleurs d’une enfant qui n’a pas su grandir et on ne saura pas combien de temps nous pourrons supporter sa douleur.

Comment expliquer tous ces incendies qui me déforestent ? Le regard de mon psy contient la puissance de l’explosion qui a créé toutes les choses. C’est émouvant de le voir effectuer des contorsions afin d’éviter les mines que j’ai placées dans mes souvenirs. Difficile d’avoir accès à tout dans le bon ordre.

J’émerge du bureau, suintante et olympienne. La lumière qui se pose sur moi réchauffe enfin ma peau. Une bouffée d’air citadin et se dire qu’il est aussi possible qu’un matin, on se lève, on a même l’audace d’un sourire, un peu de compassion pour cet être que nous sommes, amaigri par l’angoisse. Se dire qu’on a fermé et ouvert des centaines de fois des livres de croissance personnelle, plus que le nombre de fois où on a fait l’amour, se dire cette fois c’est la bonne, et puis retomber et se dire la même chose, en comprenant que ceci n’explique pas toujours cela. Il nous faut parfois retourner dans les bois, voir les gens qui nous aiment et qui se font du souci pour nous, ces gens aussi lumineux que Sirius avec des paroles de lichen.

Ensemble, nous nommons les choses : trouble de la personnalité limite. Mes larmes contiennent à la fois du découragement et de la félicité. C’est le début d’une grande aventure. Il faudra me défaire de la honte associée au stigma. Mais tout d’abord, comprendre ma trajectoire narrative, éprouver de la gratitude pour ce trouble aussitôt nommé aussitôt moins trouble.