«Correlieu»: un îlot de chaleur humaine

Une rumeur veut que toutes les cinq secondes, une bibliothèque Billy, d’IKEA, soit vendue quelque part dans le monde. Exagérée ou non, cette assertion témoigne néanmoins d’une époque où IKEA, avec ses meubles prêts à assembler en kit, règne sur le monde. C’est en marge de cette uniformisation et à rebours des chaînes de montage que se déploie l’univers de Correlieu, deuxième roman de Sébastien La Rocque, lui-même ébéniste, qui nous invite dans la lenteur et la minutie d’un atelier.

Deux protagonistes tiennent le récit à bout de bras. D’abord Florence, « gosseuse de bois éternelle qui enfilera les projets sans presse, titubante effervescente enivrée, multipliant les lendemains de veille de soleil, d’atelier et d’échardes ». Après un accident de travail, elle cogne à la porte de Guillaume Borduas, seconde tête d’affiche, lui quémandant un stage pour reprendre le métier.

Guillaume Borduas, ébéniste d’expérience, est reconnu pour la qualité de ses meubles. Approchant les 70 ans, « un âge où l’on meurt », il fabrique « les antiquités de l’avenir », fier de l’autonomie de son atelier, dans lequel il accueille la jeune femme. Leur relation se construit et s’affine dans l’odeur du bois coupé, emboîtant deux générations qui se rencontrent sans heurts, dans une dynamique d’écoute et de transmission.

Chaque vendredi, leur cocon est troublé par la visite de copains, artisans et patenteux à la parole libre, qui lèvent le coude et se racontent des histoires : « On boit plus qu’on devrait / pour faire passer les bouttes de soleil / qui nous restent pognés dans le gorgoton. » Ces rencontres, très théâtrales — la prose laisse place à de longs dialogues, parmi lesquels pointent quelques monologues —, offrent chair et voix à une résistance culturelle, remettant en question la place des traditions dans une société qui tend vers l’uniformisation et la mécanisation : « Les gens, règle générale, voient pas la différence entre le travail d’un artisan pis celui d’une shop à meubles. On fait quoi, là, nous autres ? »

En dehors de leur bulle, le monde se défait de son patrimoine : « Derrière l’atelier, des tracteurs ont rasé le verger centenaire abandonné […] Finies, les rumeurs : les promoteurs s’affaireront, un solage, une maison, une rue à la fois ; de nouveaux quartiers, de belles familles, l’expansion de la banlieue. » Mais dans le miracle de l’atelier, nous sommes les témoins privilégiés des gestes répétés qui constituent cet artisanat. La proposition, libre dans sa structure, nous permet une intrusion sensorielle et vibrante dans l’univers de l’ébénisterie.

Le roman emprunte beaucoup au documentaire, et ce n’est pas un hasard s’il s’ouvre sur une scène retranscrite du documentaire Discours sur l’armoire. Jonglant avec l’hybridité des genres, La Rocque meuble ses pages d’une langue forte où l’oralité porte des histoires et, avec elles, le témoignage d’un monde qui disparaît. Contre cet avenir automatisé qui s’installe, les personnages de Correlieu louvoient et résistent, brandissant avec candeur et fragilité leur culture menacée.

Correlieu ★★★ Sébastien La Rocque, Cheval d’août, Montréal, 2022, 208 pages