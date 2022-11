Auteur, animateur, journaliste, féru de jazz, Stanley Péan réunit ses talents dans Crépusculaires, recueil de nouvelles paru chez Mains libres. Sur près de 200 pages, l’auteur s’amuse à pérenniser l’éphémérité des choses, si cela est possible, et à saisir d’une certaine façon leur évanescence. La mort, fil rouge qui relie chacune de ces fictions, s’immisce entre les personnages pour mieux les réunir, provoquer d’improbables rencontres ou encore sublimer le réel. La femme, tantôt narratrice, tantôt fantasme, participe intensément de cette traversée énigmatique. Belle, furtive, intense, elle est partout en chair ou en pensée. On retient notamment cette Nina Estrellita « quasi mystique » que le narrateur, inspiré par les mots de Camus, aimerait étreindre, comme une façon de « retenir contre [lui] cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer ». Dans ces nouvelles fantastiques, truffées de références littéraires et musicales, l’écriture assumée de Péan parvient sans effort à nous maintenir jusqu’à la toute fin, et même après, dans ce point de bascule entre chien et loup.

Crépusculaires ★★★★ Stanley Péan, Éditions Mains libres, Montréal, 2022, 204 pages