À la manière d’un cyclorama, « une fresque historique dont tous les angles peuvent être observés simultanément », la pièce de Laurence Dauphinais dépeint « la dualité culturelle et linguistique dans le milieu théâtral montréalais ». Usant des codes de la conférence, pour mieux les détourner, la dramaturge et ses complices, le comédien Antoine Yared et les spécialistes du théâtre Alexandre Cadieux et Erin Hurley, interrogent avec autant de rigueur que d’humour la mise en récit de l’histoire culturelle par les anglophones et les francophones de Montréal. On est frappé par la façon dont ce récit collectif se distingue parfois de la vérité historique. Entraînant (littéralement) leur public du Centaur au théâtre d’Aujourd’hui, abordant sans pudeur l’affirmation nationale et l’exode, l’immigration et l’exil, entremêlant les faits et les émotions, les archives et les confessions, les protagonistes donnent un visage humain, concret et surtout fort contemporain à des sujets qui sont trop souvent abordés de manière comptable ou passéiste.



Cyclorama ★★★★ Laurence Dauphinais, Atelier 10 « Pièces », Montréal, 2022, 107 pages