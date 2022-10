«Eschatologie (l’effondrement)», Guillaume Lambert

Sept ans après Satyriasis (mes années romantiques), le comédien, scénariste et réalisateur Guillaume Lambert publie un deuxième roman. Le narrateur, toujours le même, mais moins jeune et moins insouciant — un trentenaire qui ressemble beaucoup à son créateur —, fait le récit grave et futile de son existence absurde. « Je ne peux pas écrire sur quelque chose que je ne connais pas, et je ne connais rien, sinon mon propre trouble et ma solitude. Alors j’écris sur mon trouble et ma solitude, inlassablement. Une obsession. » Abus en série, applications décevantes, influenceurs sans dessein, confinement obligatoire, haine chronique et angoisse généralisée : son époque le désespère. Reclus, voire misanthrope, rageur, polémiste, il observe le monde tirant à sa fin. S’il surnage, c’est grâce au désir qu’éveillent en lui certains hommes, ou alors grâce à des faits divers saugrenus, exactement comme ceux que collige Lambert dans le désopilant balado C’est quoi les chances ? (OHdio). S’il est moins percutant que le premier, ce nouveau livre est porté par un ton qui est à la fois mordant et mélancolique, cet humour intranquille qui est à l’oeuvre dans tout ce que Lambert écrit.



Eschatologie (l’effondrement) ★★★ 1/2 Guillaume Lambert, Leméac « La petite blanche », Montréal, 2022, 112 pages