« Sophie drummait en cachette sur Rage Against the Machine, Catherine se sentait invisible, Becca haïssait la Chicane et moi, je voulais aimer comme dans #1 Crush de Garbage. Non, on n’avait rien d’exceptionnel, mais on s’avait, toutes les quatre. » Si Quatre filles et un jean, d’Ann Brashares, avait un jumeau rock et rebelle, alors ce serait On écoutait MusiquePlus, de Marie-Josée Gauvin. À grands coups de chansons des années 2000, qui passaient à la mythique chaîne de télé, l’animatrice radio de 35 ans signe le journal intime de son adolescence. Toutefois, dans ce premier volet un tantinet autobiographique, qui annonce une trilogie, l’autrice livre une histoire qui viendra raviver la nostalgie des premières fois. Premières menstruations, premiers désirs sexuels et premières amours de jeunesse qui viennent avec des peines de coeur ou de grandes rébellions. On écoutait MusiquePlus met en page des personnages drôles et honnêtes qui laissent présager une suite mouvementée.



On écoutait MusiquePlus ★★★ Marie-Josée Gauvin, Éditions du Parc en face, Montréal, 2022, 216 pages